Це може бути ініціювання Зеленським Всеукраїнського референдуму, – Магера про оновлення ЦВК

Профільний комітет Верховної Ради підтримав подання президента Володимира Зеленського про звільнення з посад членів Центральної виборчої комісії. Таке рішення може бути сигналом про те, що Зеленський хоче ініціювати Всеукраїнський референдум щодо прийняття нової Конституції.

Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів ексзаступник голови ЦВК Андрій Магера.

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Чому Зеленський вирішив оновити ЦВК

За його словами, пішла тенденція змінювати всі без винятку органи, зокрема, і ті, які є незалежними.

"Якщо ми говоримо про ЦВК, то цей склад пропрацював менше одного року. Відбувалися і президентські, і парламентські вибори. І за результатами цих виборів в Міжнародній місії спостереження надали позитивні висновки виборчому процесу в Україні і зокрема роботі ЦВК", – нагадав Магера.

Тому, як на мене, це справді... Можливо це підстава президента була... Я не знаю, яка мета цього всього дійства, але в будь-якому разі я не думаю, що президент матиме якісь позитивні бали від цьго процесу,

– підкреслив ексзаступник голови ЦВК.

Чи є юридичні підстави для такого рішення

"Сама стаття 31 зі значком 1 про ЦВК, як на мене, містить принаймні дві ознаки неконституційності. Говорити про чисто правове застосування цієї норми не доводиться. По-перше, рішення парламенту згідно з Конституцією приймається більшістю від конституційного складу, тобто 226 і більше, крім тих винятків, які встановлені самою Конституцією України2, – сказав Магера.

Натомість він наголосив,що Закон про ЦВК визначає 300 голосів для прийняття подібного рішення.

І другий нюанс. Він полягає в тому, що згідно з Конституцією ВРУ за поданням президента визначає членів ЦВК, тобто посадових осіб державного органу. І звільняє кожного зокрема. Натомість Закон про ЦВК в цитованій мною статті 31 зі значком 1 говорить про припинення повноважень органу загалом. Не посадових осіб, а органу загалом, складу цього органу,

– пояснив ексзаступник голови ЦВК.

"Тому, як на мене, там є наявні дві ознаки неконституційності цієї норми. Але з точки зору сьогодні, ми чудово розуміємо, що ця норма буде застосовуватися", – додав Магера.

Чому комітет погодився з президентом і чи це пов'язано з місцевими виборами

"Не забувайте, що у комітетах ВР пропорційно представлена від усіх фракцій. І там більшість має фракція "Слуга народу". Тому нічого незвичайного в цьому рішенні комітету абсолютно немає. Я погоджуюся, що місцеві вибори – це не ті вибори, по яких ЦВК має достатній обсяг повноважень", – розповів ексзаступник голови ЦВК.

Але я думаю, що тема зовсім про інше, про яку зараз ніхто не говорить. Це може бути тема ініціювання президентом Всеукраїнського референдуму за народною ініціативою щодо прийняття нової Конституції. Цей варіант є цілком можливим і я б його не виключав,

– наголосив Магера.

Коли може відбутися референдум

"Це залежить від того, коли цей склад парламенту прийме Закон про Всеукраїнський референдум. Якщо цей закон буде прийнятий, я думаю, що абсолютно не проблема буде зібрати три мільйона підписів громадян під такою ініціативою. Це може бути подано як ініціатива виборців, ініціатива українського народу", – пояснив ексзаступник голови ЦВК.