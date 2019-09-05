Это не демократическое решение, – Железняк о громком увольнении Кличко

Об увольнении Виталия Кличко с должности председателя КГГА, законопроекте о неприкосновенности и новом премьер-министре Алексее Гончаруке – в программе "Что это было" с Сергеем Лещенко и Евгенией Моторевской рассказал депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

Об увольнении Виталия Кличко

Власть принимать решение из кабинета министра передана офису Президента. Это точно не самый демократичный процесс, это точно повышение власти президента. Я на самом деле не помню, чтобы когда он (Владимир Зеленский, – 24 канал) шел на выборы, обещал избирателям, что он будет увеличивать свою власть и свои полномочия.

Важно: Кабмин согласовал увольнение Кличко с должности главы КГГА

– Меня как киевлянина немножко смущает то, что мы выбирали мэра и сейчас кто-то за нас принял это решение.

– Я не хочу разбрасываться такими словами, как узурпация, это не очень профессионально. Но это точно увеличение полномочий президента не очень политически правильными шагами. Согласно опросу, большинство киевлян поддерживает то, что мэр должен руководить Киевом. Здесь мы выбрали мэра, а за нас выбрали другого человека или выберут другого человека, который будет управлять.

Что известно об увольнении Кличко?4 сентября Кабинет Министров Украины принял решение об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации. Соответствующее обращение правительство направило Президенту Украины Владимиру Зеленскому.



По словам премьера Алексея Гончарука, нет никаких сомнений в том, что в Киеве не прекратилась коррупционная практика и до сих пор существуют группы, которые сильно влияют на деятельность администрации.



Виталий Кличко уже отреагировал на решение Кабмина и сказал, что его увольнение является незаконным, неконституционным, недемократическим и противоречит местному самоуправлению.

О снятии неприкосновенности

– Это правильный шаг для страны. Я не буду перечислять количество фамилий, которых, в частности, в прошлом созыве, не лишили неприкосновенности. Это было цинично. Мы видели, как они потом судились за "честь и достоинство". Скажем, ничего хорошо для парламентаризма они не сделали.

Актуально: Снятие неприкосновенности: что это означает

– У нас мог быть парламент, в который очень много людей, особенно по мажоритарной составляющей, да и в конце концов по спискам, шли лишь для того, чтобы получить индульгенцию на пять лет. Они не идут даже воровать, они идут просто получить депутатскую неприкосновенность.

– Мы (партия "Голос", – 24 канал) вышли и откровенно сказали свою позицию. Мы понимаем, что это нужно было сделать. Мы понимаем, что нужно принимать изменения, которые мешают народному депутату быть привлеченным за его выступления, политическую позицию и так далее.

Что такое депутатская неприкосновенность?Это юридическая гарантия того, что депутата не будут привлекать к уголовной, административной или иной ответственности без согласия на это парламента.



Неприкосновенность может различаться по той защите, которую она придает своим носителям, временем действия, силой, основанием возникновения и тому подобное.



В Украине депутатская неприкосновенность фактически является неограниченной, а самих парламентариев без согласования Рады нельзя задерживать даже на месте преступления.

О новом премьере Алексее Гончаруке

– Я как граждан Украины хочу верить, если они сделают то, что обещали, а там были умные и логичные вещи, то это будет шаг вперед. Если не изменится внешнеэкономическая ситуация, которую нам, к сожалению, пророчат, то, мне бы хотелось верить, что наша страна продолжит и ускорит рост.

Важно: Гончарук хочет добиться роста экономики на 40% за 5 лет: амбициозные планы нового премьера

– Алексей был до назначения в Офис Президента главой Офиса эффективного регулирования. Эта структура занималась вся тем, что просматривала различные документы и предлагала изменения. Очень много законопроектов, касающихся уменьшения влияния государства на бизнес и процессы, а также уменьшения документооборота в стране, разрабатывали они.

Гончарук – это хороший специалист, человек, который знает, как это происходит и имеет опыт.

– Я очень надеюсь, что он не будет отклоняться от той программы, которую запланировал. То, что будет положительно – мы будем это поддерживать.

Кто такой Алексей Гончарук – читайте здесь



Новый состав Кабинета Министров Украины: инфографика 24 канала