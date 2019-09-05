Це не демократичне рішення, – Железняк про гучне звільнення Кличка

Про звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА, законопроєкт про недоторканність та нового прем'єр-міністра Олексія Гончарука – у програмі "Що це було" з Сергієм Лещенком та Євгенією Моторевською розповів депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк.

Про звільнення Віталія Кличка

Влада приймати рішення з Кабінету міністру передана Офісу Президента. Це точно не найдемократичніший процес, це точно підвищення влади президента. Я насправді не пам'ятаю, щоб коли він (Володимир Зеленський, – 24 канал) йшов на вибори це обіцяв виборцям, що він буде збільшувати свою владу і свої повноваження.

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– Мене, як киянина, трішки бентежить те, що ми обирали мера і зараз хтось за нас прийняв це рішення.

– Я не хочу розкидуватись такими словами, як узурпація, це не дуже професійно. Але це точно збільшення повноважень президента не дуже політично правильними кроками. Згідно з опитуванням, більшість киян підтримує те, що мер повинен керувати Києвом. Тут ми обрали мера, а за нас вибрали іншу людину або оберуть іншу людину, яка буде керувати.

Що відомо про звільнення Кличка? 4 вересня Кабінет Міністрів України ухвалив рішення щодо звільнення мера Києва Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації. Відповідне звернення уряд направив Президенту України Володимиру Зеленському.



За словами прем'єра Олексія Гончарука, немає жодних сумнівів у тому, що в Києві не припинилася корупційна практика та досі існують групи, які сильно впливають на діяльність адміністрації.



Віталій Кличко вже відреагував на рішення Кабміну та сказав, що його звільнення є незаконним, неконституційним, недемократичним та суперечить місцевому самоврядуванню.

Про зняття недоторканості

– Це правильний крок для країни. Я не буду перераховувати кількість прізвищ, яких, зокрема у минулому скликані, не позбавили недоторканності. Це було цинічно. Ми бачили, як вони потім судились за "честь і гідність". Скажімо, нічого гарно для парламентаризму вони не зробили.

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– Ми могли мати парламент, в який дуже багато людей, особливо по мажоритарній складовій, та й зрештою по списках, йшли лише для того, аби отримати індульгенцію на п'ять років. Вони не йдуть навіть красти, вони йдуть просто отримати депутатську недоторканність.

– Ми (партія "Голос", – 24 канал) вийшли і відверто сказали свою позицію. Ми розуміємо, що це потрібно було зробити. Ми розуміємо, що потрібно приймати зміни, які заважають народному депутату бути притягнутим за його виступи, політичну позицію і так далі.

Що таке депутатська недоторканність?Це – юридична гарантія того, що депутата не притягуватимуть до кримінальної, адміністративної чи іншої відповідальності без згоди на це парламенту.



Недоторканність може розрізнятися за тим захистом, який вона надає своїм носіям, часом дії, силою, підставою виникнення тощо.



В Україні депутатська недоторканність, фактично, є необмеженою, а самих парламентарів без погодження Ради не можна затримувати навіть на місці злочину.

Про нового прем'єра Олексія Гончарука

– Я як громадян України хочу вірити, якщо вони зроблять те, що обіцяли, а там були розумні і логічні речі, то це буде крок вперед. Якщо не зміниться зовнішньоекономічна ситуація, яку нам, на жаль, пророкують, то, мені б хотілось вірити, що наша країна продовжить і пришвидшить зростання.

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– Олексій був до призначення в Офіс Президента головою Офісу ефективного регулювання. Ця структура займалась вся тим, що переглядала різні документи і пропонувала зміни. Дуже багато законопроєктів, що стосуються зменшення впливу держави на бізнес і процеси, а також зменшення документообігу в країні, розробляли вони.

Гончарук – це гарний фахівець, людина, яка знає, як це відбувається та має досвід.

– Я дуже сподіваюсь, що він не буде відхилятись від тої програми, яку запланував. Те, що буде позитивно – ми будемо це підтримувати.

Хто такий Олексій Гончарук – читайте тут



Новий склад Кабінету Міністрів України: інфографіка 24 каналу