Это неприемлемо США: раскритиковали Путина за поездку в аннексированный Крым

Посольство Соединенных Штатов Америки осудило президента России Владимира Путина за посещение 10 августа незаконно аннексированного РФ украинского Крыма.

Посольства США в Украине в своем Facebook назвали поведение главы Кремля неприемлемым.

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МИД Украины прав: недавние поездки российских чиновников в оккупированный Крыму неприемлемы нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы вместе с народом Украины выступаем против агрессии России. Крым – это Украина,

– отметили дипломаты.

Ранее такое поведение Путина осудили в украинском Министерстве иностранных дел. В ведомстве отметили, что эта поездка в оккупированный Крым, как и все предыдущие поездки российских чиновников, – грубое нарушение со стороны российской стороны государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Зачем Путин приезжал в оккупированный Крым?

10 августа Владимир Путин без согласования с властями Украины прибыл в аннексированный Россией Крым. В Севастополе он принял участие в байк-шоу "Тень Вавилона", которое организовало приспешники Кремля из клуба "Ночные волки". Путин даже возглавил колонну байкеров, проехав за рулем "Урала" с коляской.



Путин в оккупированном Крыму

Путин в этом году уже посещал оккупированный Крым в этом году. 18 марта он приехал в аннексированный Севастополь, где ввел в эксплуатацию Балаклавскую ТЭС, а также дал старт работе Таврической ТЭС и подстанции "Порт" в Тамани. После российский президент поехал уже в оккупированный Симферополя, где принял участие в "праздновании и концерте" по случаю 5-й годовщины оккупации Крыма.

Как Россия аннексировала украинский Крым?

Россия начала захватывать полуостров 20 февраля 2014 года. В настоящее время в Украине продолжался Евромайдан, однако Виктор Янукович еще оставался официальным президентом. В конце февраля Россия начала перебрасывать на территорию Крыма своих военных в форме без опознавательных знаков. Это было просто, ведь на полуострове базировались войска Черноморского флота России. Параллельно появилась группировка из российских "казаков". Они действовали под прикрытием "самообороны Крыма".



Уже 16 апреля в Крыму Россия провела так называемый референдум о присоединении полуострова к РФ. Сам референдум был незаконным, а результаты сфальсифицированы. Референдум не признали ни Украина, ни цивилизованный мир. Однако именно этот "референдум" послужил Кремлю основанием для незаконного "присоединения" полуострова к России.



Весь цивилизовний мир отмечает, что Россия незаконно аннексировала украинский Крым. В то же время против оккупантов были введены жесткие экономические санкции.