Це неприйнятно: США розкритикували Путіна за поїздку в анексований Крим

Посольство Сполучених Штатів Америки засудило президента Росії Володимира Путіна за відвідини 10 серпня незаконно анексованого РФ українського Криму.

Посольства США в Україні у своєму Facebook назвали поведінку глави Кремля неприйнятною.

Вам буде цікаво: Окупанти РФ осоромились через парад кораблів у Севастополі: відео

МЗС України має рацію: нещодавні поїздки російських посадовців до окупованого Криму є неприйнятним порушенням суверенітету і територіальної цілісності України. Ми разом з народом України виступаємо проти агресії Росії. Крим – це Україна,

– наголосили дипломати.

Раніше таку поведінку Путіна засудили в українському Міністерстві закордонних справ. У відомсті наголосили, що ця поїздка в окупований Криму, як і усі попередні поїздки російських посадовців, – грубе порушення з боку російської сторони державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Навіщо Путін приїжджав в окупований Крим? 10 серпня Володимир Путін без узгодження з владою України прибув до анексованого Росією Криму. У Севастополі він взяв участь у байк-шоу "Тінь Вавилона", яке організувало посіпаки Кремля з клубу "Нічні вовки". Путін навіть очолив колону байкерів, проїхавши за кермом триколісного "Уралу".



Путін в окупованому Криму

Путін цього року вже відвідував окупований Крим цього року. 18 березня він приїхав в анексований Севастополь, де ввів у експлуатацію Балаклавську ТЕС, а також дав старт роботі Таврійської ТЕС і підстанції "Порт" в Тамані. Опісля російський президент поїхав уже до окупованого Сімферополя, де взяв участь у "святкуванні та концерті" з нагоди 5-ї річниці окупації Криму.

Як Росія анексувала український Крим?Росія почала захоплювати півострів 20 лютого 2014 року. У цей час в Україні тривав Євромайдан, проте Віктор Янукович ще залишався офіційним президентом. У кінці лютого Росія почала перекидати на територію Криму своїх військових у формі без розпізнавальних знаків. Це було просто, адже на півострові базувалися війська Чорноморського флоту Росії. Паралельно з’явилося угруповання з російських "казаків". Вони діяли під прикриттям "самооборони Криму".



Вже 16 березня у Криму Росія провела так званий референдум про приєднання півострова до РФ. Сам референдум був незаконним, а результати сфальсифіковані. Референдум не визнали ні Україна, ні цивілізований світ. Проте саме цей "референдум" послугував Кремлю підставою для незаконного "приєднання" півострова до Росії.



Весь цивілізовний світ наголошує, що Росія незаконно анексувала українським Крим. За це проти окупантів були введені жорсткі економічні санкції.