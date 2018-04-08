Это несправедливо, – экс-руководитель Генштаба отметил цинизм Запада в отношении Украины

После отравления бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля весь мир объединился, чтобы противостоять России, поэтому и Украина должна использовать эту ситуацию, поскольку сейчас жертвы войны на Донбассе для многих в Европе – только статистика.

Такое заявление сделал экс-заместитель главы Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передает "Апостроф".

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По его словам, после дела в отношении российского шпиона Сергея Скрипаля в действиях многих стран мы видели международное единство в осуществлении давления на Россию.

"Украина, безусловно, должна использовать эту ситуацию, чтобы лишний раз продемонстрировать коварство действий российского руководства и их последствия не только для себя, но и для мощных европейских государств. Уже признают влияние России на Brexit, на выборы в странах-членах ЕС, от такого вмешательства пострадали и Соединенные Штаты", – отметил он.

Кроме того, военный заметил, с другой стороны, мы видим, что события вокруг одного человека, как это произошло в случае с Сергеем Скрипалем, то есть попытка уничтожить до одного российского шпиона, вызвали целую лавину событий.

Возможно, это прозвучит несколько цинично, но смерти десятков тысяч людей, сотен детей в Украине на протяжении четырех лет гибридной войны для многих в Европе – только статистика. Это несправедливо. То, что произошло со Скрипалем и его дочерью или с детьми в Кемерове, мы воспринимаем как трагедию и выражаем соболезнования. Но кто подумает о 242 украинских детях, о наших гражданах, погибших? Надо делать все возможное для того, чтобы это не стало статистикой. Нужно показывать миру, что делают Россия и ее руководство,

– констатировал Романенко.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери вместе с дочерью был отравлен бывший российский разведчик Сергей Скрипаль. Следствие установило, что его отравили сильнодействующим нервно-паралитическим веществом "Новичок". Британская разведка считает, что к отравлению причастна Россия.



14 марта премьер-министр Соединенного Королевства Тереза ​​Мэй объявила о выдворении 23 российских дипломатов. 26 марта Президент Украины Петр Порошенко объявил, что Украина высылает 13 российских дипломатов. О решении выслать дипломатов РФ объявили еще ряд стран ЕС и США.