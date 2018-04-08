00:41
9 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
4°C
17°C 4°C
  • вторник
    18°C 5°C
  • среда
    20°C 7°C
  • четверг
    17°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Маленькие пакости Эрдогана. Колыбель мирового терроризма
Вєсті Кремля
18:16, 7 апреля
Вести. UA. Жир. Альфонс Бойко. Добкин ищет новых Шевченко и Франко
Вєсті.UA
18:31, 7 апреля
Резиденции послов, гольф-клубы для дипломатов: кто стоит за хищением столичной земли
ЦРУ
09:45, 6 апреля
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Всё. Кружки и секции: как выглядел детский досуг
Згадати все
23:41, 5 апреля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Это несправедливо, – экс-руководитель Генштаба отметил цинизм Запада в отношении Украины

345 Читати новину українською
Игорь Романенко
Игорь Романенко / Соцсети

После отравления бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля весь мир объединился, чтобы противостоять России, поэтому и Украина должна использовать эту ситуацию, поскольку сейчас жертвы войны на Донбассе для многих в Европе – только статистика.

Такое заявление сделал экс-заместитель главы Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передает "Апостроф".

Читайте также: Племянница российского шпиона Скрипаля в очередной раз отличилась резонансным заявлением

По его словам, после дела в отношении российского шпиона Сергея Скрипаля в действиях многих стран мы видели международное единство в осуществлении давления на Россию.

"Украина, безусловно, должна использовать эту ситуацию, чтобы лишний раз продемонстрировать коварство действий российского руководства и их последствия не только для себя, но и для мощных европейских государств. Уже признают влияние России на Brexit, на выборы в странах-членах ЕС, от такого вмешательства пострадали и Соединенные Штаты", – отметил он.

Кроме того, военный заметил, с другой стороны, мы видим, что события вокруг одного человека, как это произошло в случае с Сергеем Скрипалем, то есть попытка уничтожить до одного российского шпиона, вызвали целую лавину событий.

Возможно, это прозвучит несколько цинично, но смерти десятков тысяч людей, сотен детей в Украине на протяжении четырех лет гибридной войны для многих в Европе – только статистика. Это несправедливо. То, что произошло со Скрипалем и его дочерью или с детьми в Кемерове, мы воспринимаем как трагедию и выражаем соболезнования. Но кто подумает о 242 украинских детях, о наших гражданах, погибших? Надо делать все возможное для того, чтобы это не стало статистикой. Нужно показывать миру, что делают Россия и ее руководство,
– констатировал Романенко.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери вместе с дочерью был отравлен бывший российский разведчик Сергей Скрипаль. Следствие установило, что его отравили сильнодействующим нервно-паралитическим веществом "Новичок". Британская разведка считает, что к отравлению причастна Россия.

14 марта премьер-министр Соединенного Королевства Тереза ​​Мэй объявила о выдворении 23 российских дипломатов. 26 марта Президент Украины Петр Порошенко объявил, что Украина высылает 13 российских дипломатов. О решении выслать дипломатов РФ объявили еще ряд стран ЕС и США.

Теги: Новости США Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Европа Отравление Сергея Скрипаля
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 8 апреля
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук