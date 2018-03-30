"Это нонсенс": Климкин прокомментировал выдворение из России украинских дипломатов

Глава МИД Украины Павел Климкин назвал "нонсенсом" выдворение из России украинских дипломатов в ответ на идентичную инициативу Украины.

Об этом Климкин написал в своем Twitter.

Отметим, что Россия высылает из страны 13 украинских дипломатов. Так, украинским дипломатам были вручены ноты протеста, а также они были объявлены персонами нон-грата.

"Зеркальная" реакция России с высылкой наших дипломатов – это нонсенс. Мы же не пытались кого-то отравить в Солсбери. Это сделала Россия и получила отпор всего цивилизованного мира. У нас есть кому позаботиться о гражданах Украины в РФ. Работаем дальше ", – говорится в заметке украинского министра.

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«Дзеркальна» реакція Росії з висилкою наших дипломатів - це нонсенс. Ми ж не намагалися когось отруїти в Солсбері. Це зробила Росія і отримала відсіч всього цивілізованого світу. У нас є кому подбати про громадян України в РФ. Працюємо далі. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 30 березня 2018 р.

Напомним, 26 марта Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев высылает 13 российских дипломатов из-за ситуации с отравлением в Великобритании бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери.