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"Це нонсенс": Клімкін прокоментував видворення з Росії українських дипломатів

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Клімкін прокоментував видворення з Росії українських дипломатів
Клімкін прокоментував видворення з Росії українських дипломатів / Фото з вільних мереж

Глава МЗС України Павло Клімкін назвав "нонсенсом" видворення з Росії українських дипломатів у відповідь на ідентичну ініціативу України.

Про це Клімкін написав у своєму Twitter.

Зазначимо, що Росія висилає з країни 13 українських дипломатів. Так, українським дипломатам були вручені ноти протесту, а також вони були оголошені персонами нон-грата.

"Дзеркальна" реакція Росії з висилкою наших дипломатів – це нонсенс. Ми ж не намагалися когось отруїти в Солсбері. Це зробила Росія і отримала відсіч всього цивілізованого світу. У нас є кому подбати про громадян України в РФ. Працюємо далі", – мовиться у дописі українського міністра.

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Нагадаємо, 26 березня Президент України Петро Порошенко заявив, що Київ висилає 13 російських дипломатів через ситуацію з отруєнням у Великобританії колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Видворення російських дипломатів Отруєння Сергія Скрипаля Україна – Росія Павло Клімкін МЗС України
Джерело: 24 Канал
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