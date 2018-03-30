"Це нонсенс": Клімкін прокоментував видворення з Росії українських дипломатів

Глава МЗС України Павло Клімкін назвав "нонсенсом" видворення з Росії українських дипломатів у відповідь на ідентичну ініціативу України.

Про це Клімкін написав у своєму Twitter.

Зазначимо, що Росія висилає з країни 13 українських дипломатів. Так, українським дипломатам були вручені ноти протесту, а також вони були оголошені персонами нон-грата.

"Дзеркальна" реакція Росії з висилкою наших дипломатів – це нонсенс. Ми ж не намагалися когось отруїти в Солсбері. Це зробила Росія і отримала відсіч всього цивілізованого світу. У нас є кому подбати про громадян України в РФ. Працюємо далі", – мовиться у дописі українського міністра.

Читайте також: Росія видворяє іноземних дипломатів: перелік країн

«Дзеркальна» реакція Росії з висилкою наших дипломатів - це нонсенс. Ми ж не намагалися когось отруїти в Солсбері. Це зробила Росія і отримала відсіч всього цивілізованого світу. У нас є кому подбати про громадян України в РФ. Працюємо далі. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 30 березня 2018 р.

Нагадаємо, 26 березня Президент України Петро Порошенко заявив, що Київ висилає 13 російських дипломатів через ситуацію з отруєнням у Великобританії колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки.