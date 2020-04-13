16:31
13 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЕРХОВНАЯ РАДА ПАСХА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЕРХОВНАЯ РАДА ПАСХА

      Это подтверждает, что Зеленский контролирует фракцию, – политолог о голосовании за госбюджет

      - Читати новину українською

      На внеочередном заседании Рады 13 апреля депутаты внесли коррективы в государственный бюджет на 2020 год. За изменения проголосовали 249 нардепов.

      Це свідчить про те, що ніякої кризи всередині фракції "Слуга народу" немає. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив політолог Володимир Фесенко.

      До теми Рада схвалила зміни до державного бюджету 2020: основні цифри

      За його словами, проблеми з нестачею голосів 30 березня 2020 року були пов'язані з тим, що Зеленського не було в Раді. Коли він з'явився – голосів вистачило.

      Зараз приблизно 240 депутатів з фракції "Слуга народу" були присутні на засіданні. Абсолютна більшість голосує за ініціативи президента та уряду. Це підтверджує, що Зеленський контролює фракцію,
      – заявив Фесенко.

      Як зазначив експерт: президент головний мотиватор і мобілізатор голосування. У тому, що проголосували за держбюджет, немає нічого нового та сенсаційного. А ті, хто виступили проти – недобросовісні.

      "Я засуджую тих, хто не голосував за бюджет. Це безвідповідальність. Ці люди думають лише про свої групові інтереси, а не за те, щоб забезпечити медиків засобами захисту та додатковою зарплатою. А також не про пенсіонерів, щоб вони виживали в теперішніх умовах. Зараз треба думати не про партійні інтереси, а про суспільні", – вважає Фесенко.

      Прогноз щодо "антиколомойського" закону

      Політолог вважає, що проблем з голосами за цей законопроєкт не буде – будуть негаразди з регламентом і правками.

      Під час голосування відніміть голоси приблизно 20-х присутніх депутатів. Це люди Коломойського, які не голосуватимуть за цей закон. Але "Європейська солідарність" і "Голос" проявлять відповідальність,
      – спрогнозував Фесенко.

      Він додав, що ми можемо найближчим часом отримати антикризовий перший транш від МВФ у розмірі 1,5 – 2 мільярди. Іншу частину – поступово, протягом 2020 або 2021 років.

      Що потрібно знати про транш від МВФ?У грудні 2019 року МВФ попередньо узгодив програму фінансування України на 5,5 мільярда доларів на 3 роки. Однак рішення повинна затвердити Рада директорів організації.

      У фонді гроші обіцяли перерахувати після того, як Україна виконає дві вимоги: ухвалить закон про ринок землі та банківський закон.

      Верховна Рада 30 березня у першому читанні ухвалила "антиколомойський" законопроєкт. А у ніч на 31 березня нардепи проголосували за закон про ринок землі у першому читанні.

      Депутати внесли зміни до дерджбюджету на 2020 рік – дивіться відео

      Зміни до бюджету: коротко

      • Рада 30 березня 2020 року відправила на доопрацювання у профільний комітет законопроєкт уряду про зміни до державного бюджету на 2020 рік. У проєкті на боротьбу з коронавірусом пропонували створити фонд на 97, 1 мільярда доларів.
      • Згодом стало відомо, що на Фонд боротьби з COVID-19 виділять на третину менше – 64, 9 мільярдів гривень.
      • Гроші з фонду планують витрачати на підвищення виплат медичним та іншим працівникам, які залучені до боротьби з коронавірусом, закупівлю ліків, засобів захисту, обладнання; виплату пенсій; підтримку тих, хто постраждав через карантин.
      • У змінах до держбюджету доходи зменшили на 119, 7 мільярдів, або -11 %, і тепер вони становитимуть 975, 8 мільярдів. Водночас видатки держбюджету збільшили на 82,4 мільярда (+7 %). Зокрема передбачають, що цього року ВВП впаде на 3,9 %.
      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Новости политики Законодательство Транш МВФ МВФ Карантин в Украине 2020 Владимир Зеленский Бюджет Бюджет 2020 Слуга народа Европейская солидарность Партия Голос Игорь Коломойский
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      12 апреля , 22:00 Китай заплатит за вирус, эпидемия спишет все промахи и Чечня на замке: блоги недели
      Блоги тижня
      12 апреля , 21:20 Новости о коронавирусе 12 апреля: Вербное воскресенье в карантине, режим катастрофы в США
      Альона Захарова