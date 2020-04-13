Це підтверджує, що Зеленський контролює фракцію, – політолог про голосування за держбюджет

На позачерговому засіданні Ради 13 квітня депутати внесли корективи у державний бюджет на 2020 рік. За зміни проголосували 249 нардепів.

Це свідчить про те, що ніякої кризи всередині фракції "Слуга народу" немає. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив політолог Володимир Фесенко.

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За його словами, проблеми з нестачею голосів 30 березня 2020 року були пов'язані з тим, що Зеленського не було в Раді. Коли він з'явився – голосів вистачило.

Зараз приблизно 240 депутатів з фракції "Слуга народу" були присутні на засіданні. Абсолютна більшість голосує за ініціативи президента та уряду. Це підтверджує, що Зеленський контролює фракцію,

– заявив Фесенко.

Як зазначив експерт: президент головний мотиватор і мобілізатор голосування. У тому, що проголосували за держбюджет, немає нічого нового та сенсаційного. А ті, хто виступили проти – недобросовісні.

"Я засуджую тих, хто не голосував за бюджет. Це безвідповідальність. Ці люди думають лише про свої групові інтереси, а не за те, щоб забезпечити медиків засобами захисту та додатковою зарплатою. А також не про пенсіонерів, щоб вони виживали в теперішніх умовах. Зараз треба думати не про партійні інтереси, а про суспільні", – вважає Фесенко.

Прогноз щодо "антиколомойського" закону

Політолог вважає, що проблем з голосами за цей законопроєкт не буде – будуть негаразди з регламентом і правками.

Під час голосування відніміть голоси приблизно 20-х присутніх депутатів. Це люди Коломойського, які не голосуватимуть за цей закон. Але "Європейська солідарність" і "Голос" проявлять відповідальність,

– спрогнозував Фесенко.

Він додав, що ми можемо найближчим часом отримати антикризовий перший транш від МВФ у розмірі 1,5 – 2 мільярди. Іншу частину – поступово, протягом 2020 або 2021 років.

Що потрібно знати про транш від МВФ?У грудні 2019 року МВФ попередньо узгодив програму фінансування України на 5,5 мільярда доларів на 3 роки. Однак рішення повинна затвердити Рада директорів організації.



У фонді гроші обіцяли перерахувати після того, як Україна виконає дві вимоги: ухвалить закон про ринок землі та банківський закон.



Верховна Рада 30 березня у першому читанні ухвалила "антиколомойський" законопроєкт. А у ніч на 31 березня нардепи проголосували за закон про ринок землі у першому читанні.

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Зміни до бюджету: коротко