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      Это политическая манипуляция, – Давидюк о пакетном голосовании за Кабмин

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      Политолог Николай Давидюк
      Политолог Николай Давидюк / Соцсети

      Вероятно, что всех министров, кроме тех, которые были представлены по президентской квоте, будут выбирать пакетным голосованием. А это – практика политической манипуляции.

      Такое мнение в прямом эфире 24 каналу высказал политический эксперт Николай Давидюк.

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      "Когда у вас есть популярное решение и не популярное, вы "сшиваете" их в пакет и первым протягиваете второе. В нагрузку идут некоторые должности", – отметил политолог. Те, кто делал проекты этих решений, по его мнению, понимали, что внутренние договоренности могут не пройти.

      Пакетом голосуют тогда, когда нет доверия,
      – добавил политолог Олег Рыбачук.

      Отметим, что накануне Владимир Зеленский призвал "Слугу народа" поддержать Авакова на пост главы МВД. Он отметил, что поддерживает появление новых лиц в Кабмине, но "пока нет человека, который может заниматься вопросами безопасности, и который был бы не из нынешней правоохранительной системы".

      Вероятное назначение Авакова в новом правительстве вызвало большой резонанс. Пока новоизбранные народные депутаты проводят первое заседание и голосуют за назначение, под зданием Верховной Рады проходит протест против министра внутренних дел Арсена Авакова.

      Кого из министров уже выбрали в Раде? Парламент согласовал на должность премьер-министра Алексея Гончарука. Верховная Рада поддержала его кандидатуру 290 голосами. Также депутаты избрали нового главу МИД, им стал Вадим Пристайко. А внештатный советник президента Зеленского Андрей Загороднюк стал министром обороны.

      Видео первого заседания ВРУ: онлайн-трансляция

       

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      Теги: Верховная Рада Кабинет Министров Украины Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
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