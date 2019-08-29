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      Це політична маніпуляція, – Давидюк про пакетне голосування за Кабмін

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      Політолог Микола Давидюк
      Політолог Микола Давидюк / Соцмережі

      Ймовірно, що усіх міністрів, окрім тих, які були подані за президентською квотою, будуть обирати пакетним голосуванням. А це – практика політичної маніпуляції.

      Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловив політичний експерт Микола Давидюк.

      Цікаво! Чи продовжить Гончарук реформи Гройсмана та що про нового прем’єра говорять експерти

      "Коли у вас є популярне рішення й не популярне, ви "зшиваєте" їх у пакет й першим протягуєте друге. В навантаження йдуть деякі посади", – зазначив політолог. Ті, хто робив проекти цих рішень, на його думку, розуміли, що внутрішні домовленості можуть не пройти.

      Пакетом голосують тоді, коли немає довіри,
      – додав політолог Олег Рибачук.

      Зазначимо, що напередодні Володимир Зеленський закликав "Слугу народу" підтримати Авакова на пост голови МВС. Він зауважив, що підтримує появу нових облич у Кабміні, але "наразі немає людини, яка може займатися питаннями безпеки, і яка була б не з нинішньої правоохоронної системи".

      Ймовірне призначення Авакова в новому уряді викликало неабиякий резонанс. Поки новообрані народні депутати проводять перше засідання і голосують за призначення, під будівлею Верховної Ради триває протест проти міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

      Кого з міністрів вже обрали у Раді? Парламент погодив на посаду прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Верховна Рада підтримала його кандидатуру 290 голосами.

      Також депутати обрали нового голову МЗС, ним став Вадим Пристайко. А позаштатний радник президента Зеленського Андрій Загороднюк став міністром оборони. Обидва були запропоновані Президентом України Володимиром Зеленським.

      Відео першого засідання ВРУ: онлайн-трансляція

       

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      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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