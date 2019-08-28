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      Это правительство может претендовать на звание лучшего, – Фурса

      22 Читати новину українською
      Кабинет Министров Украины
      Кабинет Министров Украины / nn.od.ua

      В новом возможном составе Кабинета Министров Украины сочетаются несочетаемые вещи. Алексей Гончарук, который может стать премьер-министром, вызывает только симпатию, экономический блок также очень сильный.

      Такое мнение в эфире 24 канала высказал экономический эксперт и блогер 24 канала " Сергей Фурса.

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      По его словам, Алексей Гончарук, Тимофей Милованов и Оксана Макарова – это сильный триумвират.

      "Обидно видеть фамилию не Ульяны Супрун в кресле главы Министерства здравоохранения. Очень удивляет, когда все меняют, но оставляют министра внутренних дел Арсена Авакова. Однако – это отдельная история для Зеленского, пусть сам себе объясняет, почему это так", – заявил Фурса.

      В общем, теоретически, этот состав может претендовать на звание лучшего правительства Украины в будущем, потому что действительно есть люди с правильными ценностями. По крайней мере, та группа, которая олицетворяет экономический блок. Если под эгидой этих людей будут внедрены изменения, а мы знаем слухи, что на первом заседании будет 50-100 законопроектов и в ближайшие месяцы мы увидим рынок земли,
      – сказал эксперт.

      Он добавил, если это будет двигаться такими темпами, а это важно, потому что окно возможностей скоро закроется, то это будет очень добрая история.

      Пока они будут голосовать за все, что возможно – эти 254 человека от "Слуги Народа", но потом там очень разные особенности. Есть "коломойские", "аваковские", еще какие-то неизвестные люди, которых скупят сразу. Они пока что будут все выполнять и дисциплинированно голосовать, но через полгода и рейтинг президента Зеленского уменьшится – это будет влиять на их поведение также,
      – подытожил Фурса.

      гончарук уряд призначення верховна рада зеленськийВероятный состав нового правительства / Инфографика 24 канала

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Кабинет Министров Украины Владимир Зеленский Слуга народа Алексей Гончаренко
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