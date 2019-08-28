Цей уряд може претендувати на звання кращого, – Фурса

У новому можливому складі Кабінету Міністрів Україні поєднані непоєднувані речі. Олексій Гончарук, який може стати прем’єр-міністром, викликає тільки симпатію, економічний блок також дуже сильний.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив економічний експерт і блогер 24 каналу Сергій Фурса.

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За його словами, Олексій Гончарук, Тимофій Милованов та Оксана Макарова – це сильний тріумвірат.

"Прикро бачити прізвище не Уляни Супрун у кріслі очільника Міністерства охорони здоров’я. Дуже дивує, коли все змінюють, але залишають міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Проте – це окрема історія для Зеленського, нехай сам собі пояснює, чому це так", – заявив Фурса.

Загалом, теоретично, цей склад може претендувати на звання кращого уряду України в майбутньому, тому що дійсно є люди з правильними цінностями. Принаймні та група, яка уособлює економічний блок. Якщо під егідою цих людей будуть впроваджені зміни, а ми знаємо чутки, що на першому засіданні буде 50-100 законопроектів і найближчими місяцями ми побачимо ринок землі,

– сказав експерт.

Він додав, якщо це буде рухатися такими темпами, а це важливо, бо вікно можливостей скоро зачиниться, то це буде дуже добра історія.

Поки вони будуть голосувати за все, що можливо – ці 254 людей від "Слуги Народу", але ж потім там дуже різні особливості. Є "коломойські", "аваківські", ще якісь невідомі люди, яких скуплять одразу. Вони поки що будуть все виконувати і дисципліновано голосувати, але через півроку і рейтинг президента Зеленського зменшиться – це впливатиме на їх поведінку також,

– підсумував Фурса.



Імовірний склад нового уряду / Інфографіка 24 каналу