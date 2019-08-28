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      Цей уряд може претендувати на звання кращого, – Фурса

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      Кабінет Міністрів України
      Кабінет Міністрів України / nn.od.ua

      У новому можливому складі Кабінету Міністрів Україні поєднані непоєднувані речі. Олексій Гончарук, який може стати прем’єр-міністром, викликає тільки симпатію, економічний блок також дуже сильний.

      Таку думку в ефірі 24 каналу висловив економічний експерт і блогер 24 каналу Сергій Фурса.

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      За його словами, Олексій Гончарук, Тимофій Милованов та Оксана Макарова – це сильний тріумвірат.

      "Прикро бачити прізвище не Уляни Супрун у кріслі очільника Міністерства охорони здоров’я. Дуже дивує, коли все змінюють, але залишають міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Проте – це окрема історія для Зеленського, нехай сам собі пояснює, чому це так", – заявив Фурса.

      Загалом, теоретично, цей склад може претендувати на звання кращого уряду України в майбутньому, тому що дійсно є люди з правильними цінностями. Принаймні та група, яка уособлює економічний блок. Якщо під егідою цих людей будуть впроваджені зміни, а ми знаємо чутки, що на першому засіданні буде 50-100 законопроектів і найближчими місяцями ми побачимо ринок землі,
      – сказав експерт.

      Він додав, якщо це буде рухатися такими темпами, а це важливо, бо вікно можливостей скоро зачиниться, то це буде дуже добра історія.

      Поки вони будуть голосувати за все, що можливо – ці 254 людей від "Слуги Народу", але ж потім там дуже різні особливості. Є "коломойські", "аваківські", ще якісь невідомі люди, яких скуплять одразу. Вони поки що будуть все виконувати і дисципліновано голосувати, але через півроку і рейтинг президента Зеленського зменшиться – це впливатиме на їх поведінку також,
      – підсумував Фурса.

      гончарук уряд призначення верховна рада зеленський
      Імовірний склад нового уряду / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини політики Олексій Гончаренко Слуга народу Володимир Зеленський Кабінет Міністрів України
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