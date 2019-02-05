Это страшные фамилии, – эксперт назвал главных противников Ульяны Супрун
Главная тройка людей, которых не устраивали изменения в системе здравоохранения при Ульяне Супрун, – это Татьяна Бахтеева, Николай Азаров и Виктор Медведчук.
Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал председатель правления общественной организации "Пациенты Украины" Дмитрий Шерембей.
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По его словам, два с половиной года была такая история сопротивления: коррумпированная старая система опиралась действиям, реформам Ульяны Супрун и ее команды. Однако за год она доказала, что изменения возможны и система может работать чисто по законам, она может ориентироваться на пациентов и помогать им. 2019 – это год некоего финала реформы, чего и не хотели допустить старые игроки системы здравоохранения.
Мотив очень простой – сохранить коррумпированную систему, которая была почти на протяжении всего времени независимости. И этот мотив легко прочитать, если мы возьмем главных фигурантов, которые выступают против Ульяны Супрун. Это страшные фамилии: Бахтеева, Азаров, Медведчук. Последний официально на своей странице опубликовал, что Ульяну Супрун надо снять, а реформу остановить. Это, по сути, все те люди, которые руководили страной Януковича и получали большой доход с коррумпированных схем. Это основная тройка людей, которые всегда выступали против Ульяны Супрун,
– отметил Шерембей.
Кто такая Татьяна Бахтеева?
Татьяна Бахтеева возглавляла Комитета по вопросам здравоохранения (июль 2006 – ноябрь 2014) и была членом "Партии регионов". С 2014 стала членом "Оппозиционного блока". У Татьяны Бахтеевой и Раисы Богатыревой, которые перед этим возглавляли соответственно комитет и министерство здравоохранения, была очень узкая группа компаний, через которые они осуществляли закупки лекарств.
Ранее политолог Виктор Таран рассказал 24 каналу, муж Бахтеевой был акционером фирмы "Стирол". И они закупали лекарства через Минздрав у "Стирола" на десятки миллионов гривен. Хотя качество этих лекарств была очень низким.
Кто и почему отстранил Ульяну Супрун?
- Депутат "Радикальной партии Олега Ляшко" Игорь Мосийчук подал иск в суд на Ульяну Супрун с требованием о запрете ей работать в должности министра здравоохранения.
- Окружной административный суд Киева частично принял решение относительно Супрун. В документе говорится, что ей запрещено "совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения Украины".
- В соответствии с постановлением ее отстранили с "признаками очевидной противоправности". Кроме того, в суде утверждают, что Супрун имела двойное гражданство, а это запрещено законом Украины.
- Юрист Ирина Шумская объяснила в комментарии 24 каналу, пока законодательство не предусматривает ни административной, ни уголовной ответственности за наличие двойного гражданства.
- Сам Мосийчук не предоставил обоснованных доказательств, почему считает Ульяну Супрун некомпетентной для того, чтобы занимать должность.
- Отстранение Ульяны Супрун будет продолжаться до тех пор, пока Окружной суд не отменит свое решение или пока Супрун сама не подаст апелляционную жалобу.
Что успела сделать Ульяна Супрун?
Она была в должности от 1 августа 2016 года. За это время Ульяна Супрун сделала немало: начало реформирования медицинской системы, реформы финансирования системы здравоохранения и развитие системы общественного здоровья.
Одни из главных достижений:
- Запуск программы "Доступные лекарства", на которую правительство выделило 500 миллионов гривен.
- Поддержка парламентом медицинской реформы в октябре 2017 года.
- Старт единой кампании "Врач для каждой семьи" в апреле 2018 года, в рамках которой украинцы будут выбирать себе врачей и подписывать с ними декларации.
Видео: кто такая Ульяна Супрун