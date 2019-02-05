Это страшные фамилии, – эксперт назвал главных противников Ульяны Супрун

Главная тройка людей, которых не устраивали изменения в системе здравоохранения при Ульяне Супрун, – это Татьяна Бахтеева, Николай Азаров и Виктор Медведчук.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал председатель правления общественной организации "Пациенты Украины" Дмитрий Шерембей.

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По его словам, два с половиной года была такая история сопротивления: коррумпированная старая система опиралась действиям, реформам Ульяны Супрун и ее команды. Однако за год она доказала, что изменения возможны и система может работать чисто по законам, она может ориентироваться на пациентов и помогать им. 2019 – это год некоего финала реформы, чего и не хотели допустить старые игроки системы здравоохранения.

Мотив очень простой – сохранить коррумпированную систему, которая была почти на протяжении всего времени независимости. И этот мотив легко прочитать, если мы возьмем главных фигурантов, которые выступают против Ульяны Супрун. Это страшные фамилии: Бахтеева, Азаров, Медведчук. Последний официально на своей странице опубликовал, что Ульяну Супрун надо снять, а реформу остановить. Это, по сути, все те люди, которые руководили страной Януковича и получали большой доход с коррумпированных схем. Это основная тройка людей, которые всегда выступали против Ульяны Супрун,

– отметил Шерембей.

Кто такая Татьяна Бахтеева?​

Татьяна Бахтеева возглавляла Комитета по вопросам здравоохранения (июль 2006 – ноябрь 2014) и была членом "Партии регионов". С 2014 стала членом "Оппозиционного блока". У Татьяны Бахтеевой и Раисы Богатыревой, которые перед этим возглавляли соответственно комитет и министерство здравоохранения, была очень узкая группа компаний, через которые они осуществляли закупки лекарств.



Ранее политолог Виктор Таран рассказал 24 каналу, муж Бахтеевой был акционером фирмы "Стирол". И они закупали лекарства через Минздрав у "Стирола" на десятки миллионов гривен. Хотя качество этих лекарств была очень низким.

Кто и почему отстранил Ульяну Супрун?

Депутат "Радикальной партии Олега Ляшко" Игорь Мосийчук подал иск в суд на Ульяну Супрун с требованием о запрете ей работать в должности министра здравоохранения. Окружной административный суд Киева частично принял решение относительно Супрун. В документе говорится, что ей запрещено "совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения Украины". В соответствии с постановлением ее отстранили с "признаками очевидной противоправности". Кроме того, в суде утверждают, что Супрун имела двойное гражданство, а это запрещено законом Украины. Юрист Ирина Шумская объяснила в комментарии 24 каналу, пока законодательство не предусматривает ни административной, ни уголовной ответственности за наличие двойного гражданства. Сам Мосийчук не предоставил обоснованных доказательств, почему считает Ульяну Супрун некомпетентной для того, чтобы занимать должность. Отстранение Ульяны Супрун будет продолжаться до тех пор, пока Окружной суд не отменит свое решение или пока Супрун сама не подаст апелляционную жалобу.

Что успела сделать Ульяна Супрун?

Она была в должности от 1 августа 2016 года. За это время Ульяна Супрун сделала немало: начало реформирования медицинской системы, реформы финансирования системы здравоохранения и развитие системы общественного здоровья.

Одни из главных достижений:

Запуск программы "Доступные лекарства", на которую правительство выделило 500 миллионов гривен. Поддержка парламентом медицинской реформы в октябре 2017 года. Старт единой кампании "Врач для каждой семьи" в апреле 2018 года, в рамках которой украинцы будут выбирать себе врачей и подписывать с ними декларации.

Видео: кто такая Ульяна Супрун​