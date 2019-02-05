Це страшні прізвища, – експерт назвав головних противників Уляни Супрун

Головна трійка людей, яких не влаштовували зміни в системі охорони здоров'я при Уляні Супрун, – це Тетяна Бахтеєва, Микола Азаров та Віктор Медведчук.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів голова правління громадської організації "Пацієнти України" Дмитро Шерембей.

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За його словами, два з половиною роки була така собі історія опору: корумпована стара система опиралась діям, реформам Уляни Супрун та її команди. Однак за рік вона довела, що зміни можливі і система може працювати чисто, за законами, вона може орієнтуватися на пацієнтів та допомагати їм. 2019 – це рік такого собі фіналу реформи, чого і не хотіли допустити старі гравці системи охорони здоров'я.

Мотив дуже простий – зберегти корумповану систему, яка була майже протягом усього часу незалежності. І цей мотив легко прочитати, якщо ми візьмемо головних фігурантів, які виступають проти Уляни Супрун. Це страшні прізвища: Бахтєєва, Азаров, Медведчук. Останній офіційно на своїй сторінці опублікував, що Уляну Супрун треба зняти, а реформу зупинити. Це, по суті, всі ті люди, які керували країною за Януковича і отримували великий дохід з корумпованих схем. Це основна трійка людей, які завжди виступали проти Уляни Супрун,

– наголосив Шерембей.

Хто така Тетяна Бахтеєва?Тетяна Бахтеєва очолювала Комітету з питань охорони здоров'я (липень 2006 — листопад 2014) та була членом "Партії регіонів". З 2014 стала членом "Опозиційного блоку". У Тетяни Бахтеєвої і Раїси Богатирьової, які перед цим очолювали відповідно комітет та міністерство охорони здоров'я, була дуже вузька група компаній, через які вони здійснювали закупівлі ліків.



Раніше політолог Віктор Таран розповів 24 каналу, що чоловік Бахтеєвої був акціонером фірми "Стірол". І вони закуповували ліки через МОЗ у "Стіролу" на десятки мільйонів гривень. Хоч якість цих ліків була дуже низькою.

Хто та чому відсторонив Уляну Супрун?

Депутат "Радикальної партії Олега Ляшка" Ігор Мосійчук подав позов до суду на Уляну Супрун з вимогою про заборону їй працювати на посаді міністра охорони здоров'я. Окружний адміністративний суд Києва частково ухвалив рішення щодо Супрун. В документі йдеться, що їй заборонено "вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень міністра охорони здоров'я України". Відповідно до ухвали її було відсторонено з "ознаками очевидної протиправності". Окрім того, у суді переконують, що Супрун мала подвійне громадянство, а це заборонено законом України. Юристка Ірина Шумська пояснила у коментарі 24 каналу, що наразі законодавство не передбачає ні адміністративної, ані кримінальної відповідальності за наявність подвійного громадянства. Сам Мосійчук не надав обгрунтованих доказів, чому вважає Уляну Супрун некомпетентною для того, щоб обіймати свою посаду. Відсторонення Уляни Супрун триватиме доти, доки Окружний суд не скасує своє рішення або допоки Супрун сама не подасть апеляційну скаргу.

Що встигла зробити Уляна Супрун?

Вона була на посаді від 1 серпня 2016 року. За цей час Уляна Супрун зробила чимало: початок реформування медичної системи, реформи фінансування системи охорони здоров'я та розвиток системи громадського здоров'я.



Одні з головних досягнень:

Запуск програми "Доступні ліки", на яку уряд виділив 500 мільйонів гривень. Підтримка парламентом медичної реформи у жовтні 2017 року. Старт єдиної кампанії "Лікар для кожної сім’ї" у квітні 2018 року, в рамках якої українці обиратимуть собі лікарів і підписуватимуть із ними декларації.

Відео: хто така Уляна Супрун