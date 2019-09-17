Это террор, – НБУ отреагировал на поджог дома Гонтаревой

17 сентября сгорел загородный дом экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Правление Национального банка Украины опубликовало официальное заявление о поджоге дома экс-главы НБУ.

В НБУ считают "целенаправленные атаки" на Гонтареву и "в ее лице – на всех реформаторов, которые работали и работают на благо Украины" – недопустимыми.

Коротко: поджог дома Гонтаревой: что известно на данный момент – фото и видео

Это уже не ряд инцидентов, это – террор. Его цель – запугать реформаторов, заставить нас молчать. Мы не будем молчать,

– добавили в НБУ.

Правления банка требует от правоохранительных органов проведения беспристрастного ускоренного расследование серии атак на Гонтареву.

Пока главной версией правоохранителей является поджог. Они уже открыли уголовное производство по факту этого инцидента. Примечательно, что на пепелище следователи нашли свето-шумовую ракету. Ее уже передали на экспертизу.

Сама Гонтарева заявила, что не знает, кто стоит за поджогом дома. Она рассказала, что ей угрожали Игорь Коломойский и заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов. Олигарх Коломойский считает, что поджог дома Гонтаревой может быть выгоден ей самой.

Как выглядит дом Гонтаревой после пожара – смотрите здесь.

Какие несчастья случались с Гонтаревой в последнее время?Сначала бывшую главу Нацбанка в Лондоне на пешеходном переходе сбила машина. Потом женщина пожаловалась на то, что машину ее невестки и полной тезки сожгли, теперь – пожар в имении под Киевом. Все это происходит на фоне вызовов Гонтаревой в ГПУ и ГБР, обысков в ее украинских домах и заявлений самой политика об угрозах со стороны Коломойского.