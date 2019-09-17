Це терор, – НБУ відреагував на підпал будинку Гонтаревої

17 вересня згорів заміський будинок ексочільниці Нацбанку Валерії Гонтаревої. Правління Національного банку України опублікувало офіційну заяву щодо підпалу будинку ексглави НБУ.

У НБУ вважають "цілеспрямовані атаки" на Гонтареву та "в її особі – на усіх реформаторів, які працювали і працюють на благо України" – неприпустимими.

Коротко: Підпал будинку Гонтаревої: що відомо на цей момент – фото і відео

Це вже не низка інцидентів, це – терор. Його мета – залякати реформаторів, змусити нас мовчати. Ми не будемо мовчати,

– додали у НБУ.

Правління банку вимагає від правоохоронних органів проведення неупередженого прискореного розслідування серії атак на Гонтареву.

Наразі головною версією правоохоронців є підпал. Вони вже відкрили кримінальне провадження за фактом цього інциденту. Примітно, що на згарищі слідчі знайшли світло-шумову ракету. Її вже передали на експертизу.

Сама Гонтарева заявила, що не знає, хто стоїть за підпалом будинку. Вона розповіла, що їй погрожували Ігор Коломойський та заступник голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов. Олігарх Коломойський вважає, що підпал дому Гонтаревої може бути вигідний їй самій.

Як виглядає дім Гонтаревої після пожежі – дивіться тут.

Які нещастя траплялися з Гонтаревою останнім часом?Спочатку колишню очільницю Нацбанку у Лондоні на пішохідному переході збила автівка. Потім жінка поскаржилась на те, що машину її невістки та повної тезки спалили, тепер – пожежа у маєтку під Києвом. Все це відбувається на тлі викликів Гонтаревої до ГПУ та ДБР, обшуків у її українських помешканнях та заяв самої політикині про погрози з боку Коломойського.