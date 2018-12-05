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      Это ужасный непрофессионализм, – нардеп о кровавом расстреле полицейских в Княжичах

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      Кровавый расстрел полицейских в Княжичах
      Кровавый расстрел полицейских в Княжичах / Фото из открытых источников

      В 2016 году в селе Княжичи под Киевом полицейские и служба охраны открыла перестрелку между собой, пытаясь задержать банду грабителей. Тогда в результате инцидента погибли пять правоохранителей. Эта ужасная история указывает на расстройство как в правоохранительной системе, так и во всей стране.

      Об этом в программе "Что это было?" рассказали нардеп Сергей Лещенко и журналистка Евгения Моторевская.

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      По словам нардепа, есть пятеро погибших полицейских, но никто до сих пор не наказан и в конечном итоге не понятно, что произошло этой ночью в Княжичах.

      "Недавно команда "Следствие. Инфо" получила записи телефонных разговоров, которые велись накануне и в ночь трагедии между руководителями полиции Киева. Речь идет об абсолютном непрофессионализме, неподготовленности и халатном отношении полицейских к своим подчиненным и подготовке спецоперации", – сказала журналистка Моторевская.

      Журналистка отметила, что вместо того, чтобы разработать схему конкретных действий, они между собой переговорили и решили, если бандиты будут убегать – будут стрелять. Именно это прокуратура квалифицирует как организацию убийства. Однако журналисты ставят это под сомнение.

      Это выглядит как ужасный непрофессионализм,
      – отметил Сергей Лещенко.

      Смотрите полный выпуск программы "Что это было?" за 5 декабря 2018 года

      Напомним, 4 декабря 2016 года в селе Княжичи под Киевом полицейские и служба охраны открыла перестрелку между собой, пытаясь задержать банду грабителей. Тогда в результате инцидента погибли 5 правоохранителей.

      Теги: Новости Украины СБУ Перестрелка полиции у Княжичах Жертвы Расследования Полиция Сергей Лещенко Криминальные новости
      Источник: 24 канал
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      Новости за 5 декабря
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