Это ужасный непрофессионализм, – нардеп о кровавом расстреле полицейских в Княжичах

В 2016 году в селе Княжичи под Киевом полицейские и служба охраны открыла перестрелку между собой, пытаясь задержать банду грабителей. Тогда в результате инцидента погибли пять правоохранителей. Эта ужасная история указывает на расстройство как в правоохранительной системе, так и во всей стране.

Об этом в программе "Что это было?" рассказали нардеп Сергей Лещенко и журналистка Евгения Моторевская.

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По словам нардепа, есть пятеро погибших полицейских, но никто до сих пор не наказан и в конечном итоге не понятно, что произошло этой ночью в Княжичах.

"Недавно команда "Следствие. Инфо" получила записи телефонных разговоров, которые велись накануне и в ночь трагедии между руководителями полиции Киева. Речь идет об абсолютном непрофессионализме, неподготовленности и халатном отношении полицейских к своим подчиненным и подготовке спецоперации", – сказала журналистка Моторевская.

Журналистка отметила, что вместо того, чтобы разработать схему конкретных действий, они между собой переговорили и решили, если бандиты будут убегать – будут стрелять. Именно это прокуратура квалифицирует как организацию убийства. Однако журналисты ставят это под сомнение.

Это выглядит как ужасный непрофессионализм,

– отметил Сергей Лещенко.

Смотрите полный выпуск программы "Что это было?" за 5 декабря 2018 года

Напомним, 4 декабря 2016 года в селе Княжичи под Киевом полицейские и служба охраны открыла перестрелку между собой, пытаясь задержать банду грабителей. Тогда в результате инцидента погибли 5 правоохранителей.