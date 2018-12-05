Це жахливий непрофесіоналізм, – нардеп про кривавий розстріл поліцейських у Княжичах

У 2016 році у селі Княжичі під Києвом поліцейські та служба охорони відкрила перестрілку між собою, намагаючись затримати банду грабіжників. Тоді внаслідок інциденту загинули п'ять правоохоронців. Ця жахлива історія вказує на розлад як у правоохоронній системі, так і у всій країні.

Про це у програмі "Що це було?" розповіли нардеп Сергій Лещенко та журналістка Євгенія Моторевська.

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За словами нардепа, є п'ятеро загиблих поліцейських, але ніхто досі не покараний і зрештою не зрозуміло, що сталося цієї ночі в Княжичах.

"Нещодавно команда "Слідство. Інфо" отримала записи телефонних розмов, які велися напередодні і в ніч трагедії між керівниками поліції Києва. Мова йде про абсолютну непрофесійність, не підготовленість і халатне ставлення поліцейських до своїх підлеглих та підготовки спецоперації", – сказала журналістка Моторевська.

Журналістка зазначила, що замість того, аби розробити схему конкретних дій, вони між собою переговорили та вирішили, якщо бандити тікатимуть – будуть стріляти. Саме це прокуратура кваліфікує як організацію вбивства. Однак журналісти ставлять це під сумнів.

Це виглядає як жахливий непрофесіоналізм,

– наголосив Сергій Лещенко.

Дивіться повний випуск програми "Що це було?" за 5 грудня 2018 року

Нагадаємо, 4 грудня 2016 року у селі Княжичі під Києвом поліцейські та служба охорони відкрила перестрілку між собою, намагаючись затримати банду грабіжників. Тоді внаслідок інциденту загинули 5 правоохоронців.