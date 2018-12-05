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      Це жахливий непрофесіоналізм, – нардеп про кривавий розстріл поліцейських у Княжичах

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      Кривавий розстріл поліцейських у Княжичах
      Кривавий розстріл поліцейських у Княжичах / Фото з відкритих джерел

      У 2016 році у селі Княжичі під Києвом поліцейські та служба охорони відкрила перестрілку між собою, намагаючись затримати банду грабіжників. Тоді внаслідок інциденту загинули п'ять правоохоронців. Ця жахлива історія вказує на розлад як у правоохоронній системі, так і у всій країні.

      Про це у програмі "Що це було?" розповіли нардеп Сергій Лещенко та журналістка Євгенія Моторевська.

      Читайте також: Журналісти оприлюднили записи розмови керівника операції в Княжичах перед жахливою трагедією

      За словами нардепа, є п'ятеро загиблих поліцейських, але ніхто досі не покараний і зрештою не зрозуміло, що сталося цієї ночі в Княжичах.

      "Нещодавно команда "Слідство. Інфо" отримала записи телефонних розмов, які велися напередодні і в ніч трагедії між керівниками поліції Києва. Мова йде про абсолютну непрофесійність, не підготовленість і халатне ставлення поліцейських до своїх підлеглих та підготовки спецоперації", – сказала журналістка Моторевська.

      Журналістка зазначила, що замість того, аби розробити схему конкретних дій, вони між собою переговорили та вирішили, якщо бандити тікатимуть – будуть стріляти. Саме це прокуратура кваліфікує як організацію вбивства. Однак журналісти ставлять це під сумнів.

      Це виглядає як жахливий непрофесіоналізм,
      – наголосив Сергій Лещенко.

      Дивіться повний випуск програми "Що це було?" за 5 грудня 2018 року

      Нагадаємо, 4 грудня 2016 року у селі Княжичі під Києвом поліцейські та служба охорони відкрила перестрілку між собою, намагаючись затримати банду грабіжників. Тоді внаслідок інциденту загинули 5 правоохоронців.

      Теги: Новини України Поліція Розслідування Жертви Перестрілка поліції у Княжичах СБУ Кримінальні новини Сергій Лещенко
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 5 грудня
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