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      Журналісти оприлюднили записи розмови керівника операції в Княжичах перед жахливою трагедією

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      Журналісти оприлюднили записи розмови керівника операції в Княжичах перед жахливою трагедією
      Журналісти оприлюднили записи розмови керівника операції в Княжичах перед жахливою трагедією / Фото з відкритих джерел

      Стало відомо, що Служба безпеки України прослуховувала телефон керівника поліцейської спецоперації в Княжичах Леоніда Куряти. ЗМІ опублікували ці аудіозаписи розмови перед трагедією, коли під Києвом загинули п’ятеро правоохоронців.

      Про це повідомив сайт "Слідство.Інфо".

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      Журналісти отримали 22 записи телефонних розмов, з яких дізналися, про що говорили працівники поліції Києва в ніч перестрілки. Завдяки цим аудіозаписам змогли скласти хронологію подій тієї ночі та з’ясувати нові обставини трагедії. 

      Головна розмова між Курятою, який керував спецоперацією із затримання зловмисників у Княжичах, та його колегою – начальником оперативної служби поліції Києва Ігорем Іващенком, відбулася саме о першій ночі 4 грудня 2016 року.

      Уривок з розмови:

      Курята: Так, треба перекривати. Дивіться, ми з вами станемо навіть однією машиною –розстріляємо її на одному виїзді, а спецрота, якщо Герман підніме – поставимо на іншому, з Княжичів.

      Іващенко: Добре. Ну якщо ми втрьох будемо, зброя є. 

      За кілька годин після цієї розмови между різними підрозділами полиції сталася перестрілка, де загинули двоє поліцейських розвідніків, двоє співробітніків полиції охорони та командир групи спецпрізначенців КОРДу.

      Аудіозаписи телефонних розмов між Курятою та іншими учасниками спецоперації в Княжичах

      Напередодні поліція дізналася, що ймовірна банда збирається обікрасти приватний будинок. Правоохоронці мали затримати підозрюваних під час крадіжки. О першій ночі Курята зателефонував Іващенку, щоб узгодити план дій. Вони почали радитися, що робитимуть, якщо зловмисники будуть тікати від поліцейських.

      Зазначимо, що ці записи переговорів Куряти з колегами СБУ зробила в межах іншого провадження, яке стосувалося можливої корупції в київській поліції.

      Нагадаємо, 4 грудня 2016 року намагаючись затримати банду грабіжників у селі Княжичі під Києвом, поліцейські та служба охорони відкрила стрілянину між собою. Тоді внаслідок перестрілки загинуло п’ятеро правоохоронців. Через рік після жахливої перестрілки підозру оголосили колишнім керівникам поліцейської розвідки столиці.

       

       

      Теги: Новини України Поліція Перестрілка поліції у Княжичах Розслідування журналісти СБУ Жертви
      Джерело: 24 канал
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