Это вопрос психологического здоровья, – Гройсман относительно резонансных событий с Савченко
Премьер-министр Владимир Гройсман доволен, что парламент поддержал и дал согласие на снятие неприкосновенности, задержание и арест внефракционного нардепа Надежды Савченко.
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
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Напомним, соответствующие три представления ГПУ депутаты приняли во время пленарного заседания Верховной Рады 22 марта.
По мнению премьера, Верховная Рада приняла адекватное решение относительно Савченко.
Последнюю точку в вопросе Надежды Савченко поставит следствие. Но я считаю, что это вопрос психологического здоровья. Хочу поблагодарить СБУ, Вооруженные силы Украины, которые провели операцию по выявлению намерений этого чудовищного теракта,
– отметил Гройсман.
15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко лично планировала теракт в центре Киева и в стенах парламента и принимала участие в завозе оружия из оккупированных территорий Донетчины. Сама Надежда Савченко сказала, что знала, что за ней следят и поэтому начала "создавать сюрреализм".