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НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR

Это вопрос психологического здоровья, – Гройсман относительно резонансных событий с Савченко

93 Читати новину українською
Владимир Гройсман
Владимир Гройсман / 24 Канал

Премьер-министр Владимир Гройсман доволен, что парламент поддержал и дал согласие на снятие неприкосновенности, задержание и арест внефракционного нардепа Надежды Савченко.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

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Напомним, соответствующие три представления ГПУ депутаты приняли во время пленарного заседания Верховной Рады 22 марта.

По мнению премьера, Верховная Рада приняла адекватное решение относительно Савченко.

Последнюю точку в вопросе Надежды Савченко поставит следствие. Но я считаю, что это вопрос психологического здоровья. Хочу поблагодарить СБУ, Вооруженные силы Украины, которые провели операцию по выявлению намерений этого чудовищного теракта,
– отметил Гройсман.

15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко лично планировала теракт в центре Киева и в стенах парламента и принимала участие в завозе оружия из оккупированных территорий Донетчины. Сама Надежда Савченко сказала, что знала, что за ней следят и поэтому начала "создавать сюрреализм".

Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Гройсман Надежда Савченко
Источник: 24 Канал
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