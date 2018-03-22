Это вопрос психологического здоровья, – Гройсман относительно резонансных событий с Савченко

Премьер-министр Владимир Гройсман доволен, что парламент поддержал и дал согласие на снятие неприкосновенности, задержание и арест внефракционного нардепа Надежды Савченко.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Читайте также: Надежда утром собрала вещи, необходимые в тюрьме, – Вера Савченко

Напомним, соответствующие три представления ГПУ депутаты приняли во время пленарного заседания Верховной Рады 22 марта.

По мнению премьера, Верховная Рада приняла адекватное решение относительно Савченко.

Последнюю точку в вопросе Надежды Савченко поставит следствие. Но я считаю, что это вопрос психологического здоровья. Хочу поблагодарить СБУ, Вооруженные силы Украины, которые провели операцию по выявлению намерений этого чудовищного теракта,

– отметил Гройсман.

Останню крапку у питанні Надії Савченко поставить слідство. Але я вважаю, що це питання психологічного здоров'я. Хочу подякувати СБУ, Збройним силам України, які провели операцію з виявлення намірів цього жахливого теракту. Вважаю, що Парламент прийняв адекватне рішення. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 22 березня 2018 р.

15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко лично планировала теракт в центре Киева и в стенах парламента и принимала участие в завозе оружия из оккупированных территорий Донетчины. Сама Надежда Савченко сказала, что знала, что за ней следят и поэтому начала "создавать сюрреализм".