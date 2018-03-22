Це питання психологічного здоров'я, – Гройсман щодо резонансних подій із Савченко

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман задоволений, що парламент підтримав та надав згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт позафракційної нардепки Надії Савченко.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

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Нагадаємо, відповідні три подання ГПУ депутати прийняли під час пленарного засідання Верховної Ради 22 березня.

На думку прем'єра, Верховна Рада прийняла адекватне рішення щодо Савченко.

Останню крапку в питанні Надії Савченко поставить слідство. Але я вважаю, що це питання психологічного здоров'я. Хочу подякувати СБУ, Збройні сили України, які провели операцію з виявлення намірів цього жахливого теракту,

– зазначив Гройсман.

Останню крапку у питанні Надії Савченко поставить слідство. Але я вважаю, що це питання психологічного здоров'я. Хочу подякувати СБУ, Збройним силам України, які провели операцію з виявлення намірів цього жахливого теракту. Вважаю, що Парламент прийняв адекватне рішення. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 22 березня 2018 р.

15 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Савченко особисто планувала теракт у центрі Києва та стінах парламенту і брала участь у завезенні зброї з окупованих теририторій Донеччини. Сама Надія Савченко сказала, що знала, що за нею стежать і тому почала "створювати сюрреалізм".