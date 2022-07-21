Этого не будет, наведем порядок, – Верещук о перевозчиках, которые наживаются на выезде из оккупации

Проблема с недобросовестными перевозчиками, которые хотят "нажиться" на горе и требуют космические суммы за выезд из оккупации. Ирина Верещук рассказала, что об этой проблеме она знает и занимается лично.

Об этом 24 каналу рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Она также отметила, что машины для эвакуации херсонцев есть, есть волонтеры-водители, которые готовы поехать за нашими людьми. Но оккупанты не пропускают и не открывают официальных гуманитарных коридоров.

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Следовательно, люди из оккупации могут преодолеть этот путь или на частных автомобилях, или дождаться наших автобусов в Херсоне и области, говорит министр.

По ее словам, если озвучивать, сколько людей в среднем ежедневно выезжают – это около тысячи. Эта цифра меньше, чем раньше, но это также свидетельствует и о том, что уехать возможно.

Относительно недобросовестных перевозчиков

"Моя поездка в Запорожскую область недавно была сосредоточена, в том числе на том, чтобы понять, что происходит с перевозками. Ведь когда говорим о заправке автобусов – это одно, зарплаты водителям – это другое. А почему брать с людей по 8 тысяч и есть еще и более высокие цены ", – говорит Ирина Верещук.

Поэтому я поехала в этой ситуации разбираться. Оказалось, что электронной очереди нет, люди договариваются в обход очереди. Какие-то коммерческие грузы, другие непонятные вещи,

– говорит министр по вопросам реинтеграции.

Доходят сигналы о коррупции, этого не нужно скрывать и нам все же нужно наладить эту коммуникацию, потому что люди действительно просят их вывезти, говорит Ирина Верещук.

Так не будет, я говорю об этом открыто. Мы наведем там порядок,

– убеждает чиновник.

По ее словам, речь уже идет о просьбе в ВСУ о назначении коменданта, чтобы там упорядочились все спецслужбы и у людей была возможность в конце концов нормально эвакуироваться.

Детальнее об эвакуации из временно оккупированного Херсона: смотрите видео

Что делать если у вас требуют средства за эвакуацию

Нужно звонить по телефону 15-48, обязательно это делайте. Это горячая линия, люди о ней знают.

Можно также писать мне в мессенджеры, просит Ирина Верещук, есть люди, которые пишут и я им очень благодарна. Ведь именно они помогают нам понять, что происходит.