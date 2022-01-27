Ее нынешние действия – это демонстрация. Об этом в эфире авторской программы Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале сказал "слуга народа" Никита Потураев.

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Когда нужно будет напрячься

По его словам, есть несколько маркеров, на которые нужно ориентироваться, планирует ли Россия напрягать ситуацию. Сейчас паниковать не нужно.

Если они начнут перебрасывать людей. Их там сейчас не хватает. Если это увидят и наши союзники, и наша разведка, тогда надо напрячься,

– подчеркнул Потураев.

Также у них нет средств связи. Однако самое главное – это люди, которых не хватает. "Те 100 тысяч, пусть даже 120 тысяч, этого абсолютно недостаточно, чтобы напасть на Украину", – отметил "слуга".

Накопление техники – шантаж

"Им надо нарастить человеческий потенциал, которого нет. Если это начнется, и наши союзники, и мы это увидим и всем расскажем. Тогда уже будем принимать решение", – добавил Потураев. Что касается накопления техники, как он считает, это лишь шантажная история.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Войска России у границы Украины: главное

Министерство иностранных дел Украины попросило не нагнетать информационное поле относительно возможного полномасштабного наступления России.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что у украинской границы находится примерно 109 тысяч российских военных.

Он подтвердил, что Россия в ближайшее время не планирует нападение. Мол, для этого нет никаких оснований.

На фоне обострения угрозы от государства-агрессора ряд государств намерены предоставить деньги нашей стране.

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