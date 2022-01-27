Її нинішні дії – це демонстрація. Про це в ефірі авторської програми Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі сказав "слуга народу" Микита Потураєв.

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Коли потрібно буде напружитися

За його словами, є кілька маркерів, на які потрібно орієнтуватися, чи Росія планує напружувати ситуацію. Наразі панікувати не потрібно.

Якщо вони почнуть перекидати людей. Їх там зараз не вистачає. Якщо це побачать і наші союзники, і наша розвідка, тоді треба напружитися,

– наголосив Потураєв.

Також у них немає засобів зв'язку. Однак найголовніше, це люди, яких бракує. "Ті 100 тисяч, нехай навіть 120 тисяч, цього абсолютно недостатньо, щоб напасти на Україну", – відзначив "слуга".

Накопичення техніки – шантаж

"Їм треба наростити людський потенціал, якого немає. Якщо це почнеться, і наші союзники, і ми це побачимо та всім розповімо. Тоді вже ухвалюватимемо рішення", – додав Потураєв. Щодо накопичення техніки, як він вважає, це лише шантажна історія.

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Війська Росії біля кордону України: головне

Міністерство закордонних справ України попросило не нагнітати інформаційне поле щодо можливого повномасштабного наступу Росії.

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов розповів, що біля українського кордону перебуває приблизно 109 тисяч російських військових.

Він ствердив, що Росія найближчим часом не планує напад. Мовляв, для цього немає жодних підстав.

На тлі загострення загрози від держави-агресорки низка держав мають намір постачити гроші нашій країні.

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