Каплунов якобы готовил покушение: в СБУ раскрыли новые детали стрельбы из ГУР

В СБУ прокомментировали стрельбу, которая произошла в Киеве между сотрудниками СБУ и ГУР МОУ. Говорят, "этого точно не должно произойти".

3 сентября СБУ прокомментировала этот инцидент.

Что говорят в СБУ о перестрелке с ГУР

В рамках контрдиверсионной работы СБУ предпринимала меры, чтобы предотвратить убийство, которое по заказу ФСБ России планировалось в День Независимости Украины.

Служба безопасности получила соответствующую информацию оперативным путем.

В частности, были раскрыты контакты заместителя командира российского добровольческого корпуса "Международного легиона" ГУР МОУ со спецслужбами РФ. Указанное лицо должно было подготовить покушение на одного из лидеров российского оппозиционного движения, который в это время должен был прибыть в Украину,

– говорится в заявлении.

В ходе общения с представителями российских спецслужб этот военный получил задание на ликвидацию и других военнослужащих Сил обороны Украины. За это ему обещали денежное вознаграждение.

Однако СБУ вовремя пресекла подготовку преступления.

В дальнейшем с участием этого военнослужащего проводился комплекс контрразведывательных проверочных мероприятий.

Он признал факт контактов с ФСБ и предоставил СБУ соответствующую информацию. Также была задокументирована его переписка с российским спецслужбовцем.

"Это позволило украинской спецслужбе установить всю цепочку лиц, причастных к планируемому преступлению… Учитывая признание этим военнослужащим контактов с ФСБ РФ и сотрудничество со следствием, к нему не была применена мера пресечения", – отметили в СБУ.

Допрос военного: смотрите видео

Переписка с сотрудником ФСБ / Фото СБУ

Там добавили, что в то время, как их сотрудники СБУ проводили неотложные следственные действия по сбору и фиксации доказательств преступления, возникла "абсолютно недопустимая конфликтная ситуация, которая привела к перестрелке".

Этого точно не должно было произойти,

– отметили в Службе.

В настоящее время расследованием инцидента занимается ГБР.

Напомним, что предварительно в этом деле фигурирует заместитель командира Российского добровольческого корпуса Степан Каплунов. Он утверждает, что его якобы похитили представители СБУ и продержали в наручниках 9 суток.

Он рассказал, что силовики подозревали его в связях с ФСБ России, а впоследствии его силой якобы уволили бойцы спецподразделения ГУР.