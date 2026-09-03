У межах контрдиверсійної роботи СБУ працювала, щоб запобігти вбивству, яке на замовлення ФСБ Росії планувалося у День Незалежності України.

Служба безпеки отримала відповідну інформацію оперативним шляхом.

Зокрема, було викрито контакти заступника командира російського добровольчого корпусу Інтернаціонального легіону ГУР МОУ зі спецслужбами РФ. Вказана особа мала підготувати замах проти одного з лідерів російського опозиційного руху, який у цей час мав прибути в Україну,

– йдеться у заяві.

Під час спілкування з представниками російських спецслужб цей військовий отримав завдання на ліквідацію й інших військових Сил оборони України. За це йому обіцяли грошову винагороду.

Але СБУ підготовку злочину вчасно зупинила.

Надалі за участі цього військовослужбовця проводився комплекс контррозвідувальних перевірочних заходів.

Він визнав факт контактів із ФСБ та надала СБУ відповідну інформацію. Також було задокументовано його листування із російським спецслужбістом.

"Це дозволило українській спецслужбі встановити весь ланцюжок причетних до запланованого злочину… Зважаючи на визнання цим військовослужбовцем контактів із ФСБ РФ і співпрацю зі слідством, до нього не було застосовано запобіжний захід", – зазначили в СБУ.

Там додали, що у той час, як їхні співробітники СБУ проводили невідкладні слідчі дії для збору та фіксації доказів злочину, виникла "абсолютно неприпустима конфліктна ситуація, яка призвела до стрілянини".

Цього точно не мало статися,

– зазначили у Службі.

Наразі розслідуванням інциденту займається ДБР.