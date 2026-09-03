Про це військовий розповів в інтерв'ю NV, зазначивши, що перед затриманням 23 серпня невідомі представилися співробітниками поліції.

Що розповів Каплунов про затримання?

За його словами, біля власного будинку його повалили на землю, одягли кайданки та без висунення обвинувачень чи пред'явлення документів посадили в чорний автомобіль BMW.

Далі затриманого декілька разів пересаджували в інші транспортні засоби, зокрема в автобус і позашляховик.

"Після цього мене доправили – вже в кайданках і з очима, замотаними скотчем. Ну, я так розумію, на якийсь, найімовірніше, режимний об'єкт або, можна сказати, таємну в'язницю, де мене помістили в камеру й прикували кайданками та ланцюгами", – сказав Каплунов.

Допити та підозри у співпраці з ФСБ

Протягом 9 днів утримання заступник командира РДК побував на двох окремих об'єктах, де перші дві доби його піддавали інтенсивним допитам. Згодом зі спілкування Каплунов зрозумів, що його утримують саме співробітники СБУ, хоча ті називали себе співробітниками держбезпеки.

Основні звинувачення, які закидали військовому, стосувалися нібито його комунікації з представниками ФСБ Росії. За версією допитувачів, він також переключив цей зв'язок на свого безпосереднього керівника Дмитра Іванова.

"Ну, як я розумію, найімовірніше, метою була дискредитація спецпідрозділу Тимура і, зокрема, його командира – безпосередньо самого Тимура. Відповідно, фізичного впливу на мене не чинили, за винятком викрадення на самому початку", – наголосив боєць.

Звільнення бійцями спецпідрозділу після обшуків

Після дев'яти діб ізоляції без жодних засобів зв'язку Каплунова знову привезли до його будинку для проведення обшуку в квартирі. Затриманий зазначив, що під час слідчих дій чув через вікно звуки стрілянини, але не знав, що саме відбувається в місті.

Ситуація розв'язалася безпосередньо під час обшуку, коли на місце прибули бійці спецпідрозділу ГУР.

"Після цього обшук завершився, і наші хлопці зі спецпідрозділу Тимура фактично силою мене забрали, за що їм величезне спасибі", – підсумував Каплунов.

Що було відомо раніше?

Нагадаємо, раніше ми писали про резонансну сутичку між співробітниками СБУ та представниками ГУР у київському житловому масиві Березняки, яка супроводжувалася стріляниною та арештами.

На інцидент відреагували, зокрема, Кирило Буданов та Володимир Зеленський, закликавши спецслужби надати суспільству повну правду. А згодом президент раптово звільнив одного з високопосадовців СБУ. Йдеться про Олега Храмова.