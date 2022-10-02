На этой неделе в отчетах бойцов больше всего места занимает перечень освобожденных городов и сел, – Зеленский

2 октября 2022 , 23:06
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Украинские защитники продолжают один за другим освобождать населенные пункты, временно оккупированные россиянами. На этой неделе в отчетах военных больше всего места занимает их перечень.

Об этом во время своего вечернего обращения рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал.

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Смотрите обращение Владимира Зеленского

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Автор: Ольга Котів