На этой неделе в отчетах бойцов больше всего места занимает перечень освобожденных городов и сел, – Зеленский
2 октября 2022 , 23:06Читати новину українською
Украинские защитники продолжают один за другим освобождать населенные пункты, временно оккупированные россиянами. На этой неделе в отчетах военных больше всего места занимает их перечень.
Об этом во время своего вечернего обращения рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал.
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Смотрите обращение Владимира Зеленского
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