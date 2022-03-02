Этой ночью была наша первая наступательная операция под названием "Цыган", – глава Николаева

Оккупанты продолжают гатить по городам Украины, в частности по Николаеву. Виталий Ким говорит, что "спать орки не дали", но операция прошла успешно.

По словам главы Харьковской ОГА, оккупанты на них обиделись сильно, потому что начинают стягивать десант. Но ничего им не удастся. Об этом Ким сообщил 2 марта.

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В общем, орки на нас обиделись сильно. Тянут десант, ушла их колонна из Снегиревки. Пытаются что-нибудь отбивать. Пытаются эвакуировать медиками, медиков мы отпустим,

– говорит Виталий Ким.

Также он отмечает, что в Николаеве была проведена операция "Цыган". Много вражеской техники сожгли, а кое-что – забрали себе.

В ночь на 2 марта в городе провели первую наступательную операцию, и она – успешная. Виталий Ким с уверенностью говорит, что Николаевщина и дальше это будет практиковать.

Обращение Виталия Кима: смотрите видео

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