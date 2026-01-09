Укр Рус
9 января, 00:40
2

Этой ночью могут быть новые угрозы, – председатель Львовской ОГА

Диана Подзигун
Основные тезисы
  • Во Львове местные жители слышали 6 громких взрывов во время атаки России.
  • Председатель Львовской ОГА Максим Козицкий предупредил о возможных новых угрозах в ночь на 9 января.

Россияне атаковали запад Украины. Во Львове было слышно 6 взрывов.

Местные власти призывают львовян быть осторожными в ночь на 9 января, пишет 24 Канал со ссылкой на председателя Львовской ОГА Максима Козицкого.

Угроза российского обстрела для запада остается

В ночь на 9 января Россия атаковала Львов. Городской голова Андрей Садовый сообщил о нескольких взрывах в городе.

Тревога началась в 23:35, а в 23:48 СМИ сообщили о взрывах. Впоследствии эту информацию подтвердил и городской голова Андрей Садовый.

По состоянию на 00:12 прозвучал сигнал отбоя воздушной тревоги, впрочем Козицкий предупредил о возможных новых угрозах этой ночью.

Этой ночью могут быть новые угрозы. В случае объявления воздушной тревоги немедленно перейдите в укрытие,
– добавил председатель ОВА.

Куда, вероятно, бил враг?

  • По словам Козицкого, в ночь на 9 января враг атаковал объект критической инфраструктуры города.

  • Известно, что места прилетов уже выявлены. "Орешник" был без боевой части, аналогично предыдущему применению в Днепре.

  • Напомним, что ранее паблики предполагали, что враг имел целью применить "Орешник" по Стрыйскому газовому месторождению и подземному газовому хранилищу во Львовской области. Впрочем, эта информация не подтвердилась. 