Этой ночью могут быть новые угрозы, – председатель Львовской ОГА

Россияне атаковали запад Украины. Во Львове было слышно 6 взрывов.

Местные власти призывают львовян быть осторожными в ночь на 9 января, пишет 24 Канал со ссылкой на председателя Львовской ОГА Максима Козицкого.

Смотрите также Россия атакует украинские города дронами: где есть опасность

Угроза российского обстрела для запада остается

В ночь на 9 января Россия атаковала Львов. Городской голова Андрей Садовый сообщил о нескольких взрывах в городе.

Тревога началась в 23:35, а в 23:48 СМИ сообщили о взрывах. Впоследствии эту информацию подтвердил и городской голова Андрей Садовый.

По состоянию на 00:12 прозвучал сигнал отбоя воздушной тревоги, впрочем Козицкий предупредил о возможных новых угрозах этой ночью.

Этой ночью могут быть новые угрозы. В случае объявления воздушной тревоги немедленно перейдите в укрытие,

– добавил председатель ОВА.

Куда, вероятно, бил враг?