"Этот день – о связи": Зеленский поздравил украинцев с Днем государственности

Во вторник, 15 июля, в Украине отмечают День государственности. Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю этого праздника.

Он отметил, что этот день – о связи, обо всех этапах украинского государства и то, что объединяет десятки поколений тех, кто жил здесь тысячи лет назад. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского.

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Как президент поздравил украинцев с Днем Государственности?

Глава государства отмечает, что этот день является мостом, стоящим на трех незыблемых опорах: украинцы здесь были, украинцы здесь есть, украинцы здесь будут. Он добавляет, что на украинской земле всегда побеждает жизнь, берут верх ценности и наш характер.

Зеленский поздравил украинцев с Днем Государственности: видео Владимира Зеленского

И всегда на этой земле побеждает жизнь, берут верх ценности и наш характер. Лучшее в наших людях, которые несмотря на войну, слезы и боль сохранили в себе человека, берегут друг друга, а значит – берегут свое государство,

– считает Зеленский.

Глава государства отмечает, что это истории о наших днях, ночи и утра. Он подчеркнул, что украинцы остаются на своей земле, несмотря на обстрелы, чтобы и в дальнейшем быть украинцами в своем государстве, на своей земле, увидеть, как восходит солнце, и несмотря на все сказать друг другу: "Доброе утро!".

Зеленский добавляет, что мы всегда имеем веру, что это произойдет. Именно так на протяжении веков и на Руси, и на Сечи, во все эпохи, какой бы враг и с какой стороны ни приходил, ничто враждебное не приживается на украинской земле и не пускает здесь корни. И Украина остается – остается собой. И утро непременно наступает.

Президент отмечает, что государство – это люди. Их сила, устойчивость, искренность и свет. Зеленский подчеркивает, что каждый сложный день мы преодолеваем вместе. Делами, помощью, поддержкой, подбадривая друг друга и, конечно, шутя друг с другом.

Глава государства поблагодарил миллионы украинцев, миллионам характеров, из которых состоит наше государство, наш народ и наша история. И путь от крещения Руси – Украины до сегодняшнего дня.