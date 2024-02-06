Этот год должен стать решающим во многих аспектах, - Зеленский обратился к украинцам

Владимир Зеленский вечером 6 февраля традиционно обратился к жителям Украины. Президент в своем видеообращении рассказал о важнейших событиях 713 дня противостояния полномасштабной агрессии России.

Владимир Зеленский отметил, что 2024 год должен стать решающим во многих аспектах. Он отметил, что Украина должна победить Россию. Президент призвал украинцев делать все для этой победы.

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Зеленский провел несколько совещаний

В этот вторник Владимир Зеленский провел совещание по международной активности для Украины в феврале. По его словам, весь месяц очень распланирован. Фактически был расписан каждый день. Глава отметил, что будет много переговоров, встреч и новых договоренностей для нашего государства, чтобы укрепить Силы обороны.

Обращение Владимира Зеленского 6 февраля: смотрите видео



Также украинский лидер провел сегодня совещание по новым и достаточно амбициозным соглашениям о гарантиях безопасности для нашего государства. Зеленский заявил, что проводится работа с несколькими странами и поблагодарил привлеченных дипломатических команд.

Мы должны уже в ближайшие месяцы показать такой результат в строительстве архитектуры сделок безопасности, который даст нужные положительные сигналы на весь этот год – сигналы действенной поддержки Украины, длительной поддержки. Сигналы ясного доверия наших партнеров к способности Украины защищаться и защититься от российской агрессии. Мир готов действенно помогать только тем, чья сила очевидна,

– заметил президент.

Зеленский провел 3 встречи

Сегодня Украину посетили министр иностранных дел образования Португалии Жуау Гомеш Кравиньо и министр образования Португалии Жуау Кошта. Украинский лидер провел с ними международную встречу, а также поблагодарил за достигнутый уровень сотрудничества между нашими государствами и за доверие к Украине и нашим людям. Они обсудили участие Португалии в восстановлении образовательных учреждений в Украине, в частности, в Житомирской области. Украинская сторона рассчитывает, что проекты такого восстановления будут реализованы как можно быстрее.

Также президент Украины встретился с директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, который планирует посетить захваченную россиянами ЗАЭС.

Мы достаточно подробно обсудили ситуацию на станции и вызовы безопасности сейчас: российская оккупация ЗАЭС должна прекратиться, и это главная предпосылка восстановления радиационной безопасности для всего нашего региона. Поблагодарил господина Гросси за поддержку Формулы мира и за участие представителя МАГАТЭ в работе советников по Формуле,

– сказал Зеленский.

Он назвал очень важным факт избрания Украины в Совет управляющих МАГАТЭ. По его словам, это очевидный признак того, что мир признает нашу способность восстанавливать стабильность и работать ради безопасности.

Еще глава государства встретился с Матиасом Корманном, который является генсеком Организации экономического сотрудничества и развития. Украинский лидер назвал ОЭСР одной из наиболее уважаемых международных организаций, объединяющей наиболее развитые страны мира.

Поблагодарил за поддержку нашего государства и за открытие офиса Организации в Украине. Мы постоянно добавляем содержание нашего взаимодействия и, несмотря ни на что, движемся к полноправному присоединению к этому клубу, к Организации экономического сотрудничества и развития. Обсудили сегодня и привлечение средств для восстановления в Украине,

– заметил украинский лидер.

Зеленский приказал создать Силы беспилотных систем

Президент Украины подписал приказ о создании Сил беспилотных систем. Это отдельный род сил в рамках Сил обороны. Они необходимы для создания необходимой координации в Силах обороны и обеспечения надлежащего уровня планирования и качественной логистики.

И это не вопрос будущего – это то, что должно дать вполне конкретный результат в ближайшее время. Этот год должен стать решающим по многим аспектам. И, очевидно, – на поле боя. Дроны – беспилотные системы – доказали свою эффективность в боях на земле, в небе и в море. Украина реально изменила ситуацию в Черном море благодаря дронам. Отражение штурмов на земле – это во многом работа именно дронов. Масштабное уничтожение оккупантов и их техники – это тоже дроны,

– заметил глава государства.

Зеленский назвал четкий список задач. Это создание специальных подразделений и специальных штатных должностей под работу с БПЛА, организация эффективных тренировок, систематизация опыта, постоянное масштабирование производств, а также вовлечение лучших идей и специалистов в эту сферу. По его словам, это задача для армии, Минобороны и Кабмина в целом. Соответствующие предложения будут внесены на рассмотрение СНБО.

Продолжаем перезагрузку государственной системы – тех ее элементов, которые нужны для того, чтобы Украина достигла своих целей. Совершенно справедливых целей. Украина может победить. Должна победить. И мы должны всё для этого сделать!

– добавил Зеленский.

В конце своего обращения глава государства поблагодарил наших воинов и воительниц, которые борются ради Украины. Также Зеленский выразил слова благодарности всем, кто помогает и работает ради нашего государства.