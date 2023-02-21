Этот год – начало финала Путина, визит Байдена в Киев стал серьезным ударом, – политолог

Президент России Владимир Путин 21 февраля выступил с посланием к федеральному собранию. Диктатор в основном говорил о войне в Украине.

В эфире 24 Канала политолог Александр Антонюк отметил, что служба безопасности России выловила несколько ютуб-каналов, которые начинают говорить рациональные вещи. За те тезисы они должны быть наказаны, ведь за это грозит заключение.

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Политолог рассказал, что ФСБ по сути является правопреемником КГБ, не исчезавшим из власти после развала Советского союза. Включая кадровый резерв, ведь Путин из их среды.

Они уже, по крайней мере, на уровне своих институциональных систем моделирований понимают, что войну проиграют. Понимают, что следующий вызов – это смута в России. Им будет чрезвычайно важна стратегическая задача сохранить Россию в тех объемах, которые у них были по крайней мере до 2014 года,

– рассказал Александр Антонюк.

Кроме того, он акцентировал, что ядерный шантаж Путина выглядит, скорее всего, как блеф. Потому что даже на тех ютуб-каналах четко отдают себе отчет, чем закончится использование даже самого простого, примитивного ядерного снаряда.

"Я для себя делаю уже определенные прогнозы, предположения, что этот год для Путина не то что уже задался неудачно – он становится началом его финала", – предположил Антонюк.

Смотрите полное видео с политологом Александром Антонюком на ютубе 24 Канала:

По его словам, в целом мы видим, что "машинка" выдыхается. А приезд Байдена – это серьезный удар под дых. Еще год назад большинство демократических стран спешно сворачивали свои дипломатические миссии, посольства и покидали территорию Украины. Сегодня президент США спокойно приезжает в Киев, встречается с президентом Украины, гуляет по улицам.

По мнению политолога, мы видим, насколько сегодня западные страны, включая Израиль, начинают приходить к тому, что демократические страны должны быть коалицией. Ведь от войны в Украине зависит, будет ли третья мировая или нет. От нашего успеха будет зависеть глобальное развитие всего мира.

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