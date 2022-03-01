Этот народ не победить: мужчина в киевском метро сыграл гимн Украины – трогательное видео

В эти непростые для Украины времена очень важно сохранять оптимизм и силу духа. А помогают в этом простые люди, например, наш герой, сыгравший гимн Украины на одной из станций метро.

Журналистка Кристина Бердинских выложила видео, на котором можно увидеть, как мужчина на трубе сыграл гимн Украины на одной из станций метро.

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Этот народ не победить,

– написала автор публикации.

Можно увидеть, как рядом с ним стоят люди, которые держат руку на сердце. Также из вагонов метро на него удивленно смотрят другие киевляне. И, признаться, вызывает это видео мурашки по коже и ощущение невыразимой гордости.

Заметим, что для многих киевлян станции метро в последние дни превратились не просто в убежище. Они стали настоящими домами. Так что каждый пытается поддержать друг друга как может. Кто-то делится едой, кто-то – вещами, а кто-то – хорошим настроением.

А этот ролик еще раз доказывает, что нас не одолеть, потому что даже в самые темные времена мы находим мгновения для света.

Обратим внимание, что метро работает в режиме перевозок. График работы может оперативно меняться по необходимости, а ориентировочный интервал движения – 40 минут.

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