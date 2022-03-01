Этот народ не победить, – жители Одессы готовятся защищать город, красноречивое видео

1 марта 2022 , 15:11
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Источник:

Евгения Кравчук

Украинцы массово объединяются против России. В Одессе люди активно готовятся защищать от нападения врага.

Такие акции единства стали современными реалиями жизни всех украинцев. 

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Одесситы готовятся защищать город 

В Одессе десятки человек пришли на один из пляжей, где набирают песок в мешки и передают их дальше.

"Русский корабль, иди на**й! Слава Украине! Героям слава! Слава нации! Смерть врагам! Этот народ не победить!,
– слышно в видео.

Смотрите видео из Одессы:

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Автор: Віта Свірневська