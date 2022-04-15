В этот раз ему не удастся убежать, – МВД о Медведчуке

В МВД заявили, что теперь кучу Путина Виктору Медведчуку скрыться не удастся. Кроме того, теперь могут раскрыть дело и против его адвоката, которая после побега нардепа давала ложные показания.

Об этом заявил заместитель главы МВД Вадим Денисенко в эфире общенационального телемарафона. Чиновник напомнил, что в прошлый раз Медведчук скрылся из-за того, что с него сняли браслет.

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К уголовной ответственности могут привлечь и адвоката

Вадим Денисенко отметил, что побег Медведчука в начале российского вторжения способствовало тому, что с него еще до полномасштабной войны сняли электронный браслет. Однако теперь бежать ему не удастся.

Если говорить о том, надежно ли он (Медведчук – 24 канал) спрятан – да, никуда он не денется. На этот раз ему не удастся убежать,

– подчеркнул Денисенко.

Адвокат Медведчука после его бегства заявляла, что якобы куму Путина поступали угрозы, из-за чего его пришлось перевезти в другое место. Юрист убеждала, что она якобы держит контакт с правоохранителями, однако, как выяснилось – это неправда. Денисенко отметил, что и против нее могут открыть уголовное производство за предоставление ложных показаний.

Напомним, кум Путина Виктор Медведчук, подозреваемый в государственной измене и финансировании терроризма, в первый день полномасштабной войны скрылся из-под домашнего ареста. Однако 12 марта после удачной спецоперации СБУ его удалось задержать.

По данным спецслужб, Медведчука, которого даже одели в форму ВСУ, должны были отвезти в Приднестровье, откуда он должен был попасть в Москву.

Интересно – где скрывался Медведчук после бегства из-под домашнего ареста: смотрите