Про це заявив заступник голови МВС Вадим Денисенко в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Посадовець нагадав, що минулого разу Медведчук втік через те, що з нього зняли браслет.

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До кримінальної відповідальності можуть притягнути й адвокатку

Вадим Денисенко зазначив, що втечі Медведчука на початку російського вторгнення сприяло те, що з нього ще до повномасштабної війни зняли електронний браслет. Однак тепер втекти йому не вдасться.

Якщо говорити про те, чи надійно він (Медведчук – 24 канал) схований – так, нікуди він не дінеться. Цього разу йому не вдасться втекти,

– наголосив Денисенко.

Адвокатка Медведчука після його втечі заявляла, що нібито куму Путіна надходили погрози, через що його довелося перевезти в інше місце. Юристка переконувала, що вона буцімто тримає контакт з правоохоронцями, однак, як з'ясувалося – це неправда. Денисенко зазначив, що і проти неї можуть відкрити кримінальне провадження за надання неправдивих свідчень.

Нагадаємо, кум Путіна Віктор Медведчук, якого підозрюють у державній зраді та фінансуванні тероризму, у перший день повномасштабної війни втік з-під домашнього арешту. Однак 12 березня після вдалої спецоперації СБУ його вдалося затримати.

За даними спецслужб, Медведчука, якого навіть вдягнули у форму ЗСУ, мали відвезти до Придністров'я, звідки він мав потрапити до Москви.

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