Этот визит назовут историческим, мы стали оборонительно сильнее – Сибига о приезде Джонсона

Визит Бориса Джонсона в Киев 9 апреля долго готовился и был действительно нужен. После него оборона Украины станет гораздо сильнее. Также есть и другие достижения.

Подытожил визит премьера Британии дипломат и заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Сибига. По его словам, это одно из тех событий, которые впоследствии определяют как исторические. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на марафон украинских телеканалов.

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Чего добились этим визитом

Он акцентировал внимание на том, что такие приезды всегда долго готовятся. Поэтому не стоит думать, что событие было спонтанным из-за того, что его не анонсировали.

Это действительно визит лидерства и о смелости. Мне кажется, когда-то этот визит будет назван историческим со всех точек зрения. Мы однозначно стали оборонительно сильнее после этого визита,

– сказал замглавы ОП.

Несмотря на то, что помощь Британии в военной сфере будет очень значительна, конкретно о ней говорить сейчас нельзя. Чего еще добились в ходе встречи Бориса Джонсона и Владимира Зеленского:

декларирование конкретных шагов военной помощи;

понимание взаимодействия в финансовой сфере;

координация шагов по увеличению санкций;

антивоенная коалиция стала крепче.

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