Підсумував візит прем'єра Британії дипломат і заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга. За його словами це одна з тих подій, які згодом визначають як історичні. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на марафон українських телеканалів.

Зауважте За останні кілька тижнів світ знайшов нових героїв і ці герої – українці, – Джонсон

Чого досягли цим візитом

Він акцентував на тому, що такі приїзди завжди довго готуються. Тому не варто думати, що подія була спонтанною через те, що її не анонсували.

Це дійсно візит лідерства та про сміливість. Мені здається, колись цей візит буде названо історичним з усіх точок зору. Ми однозначно стали оборонно сильнішими після цього візиту,

– сказав заступник голови ОП.

Попри те, що допомога Британії у військовій сфері буде дуже значною, конкретно про неї говорити зараз не можна. Чого ще досягли в ході зустрічі Боріса Джонсона та Володимира Зеленського:

декларування конкретних кроків військової допомоги;

розуміння взаємодії у фінансовій сфері;

координація кроків по збільшенню санкцій;

антивоєнна коаліція стала міцнішою.

До теми – Лідери держав пройшлись центром Києва: дивіться відео