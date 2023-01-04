Этот вопрос – на столе: Байден подтвердил возможность направления БМП Bradley в Украину

Украина уже вскоре получит американские броневики Bradley. Это подтвердил сам президент США Джо Байден.

Байден подчеркнул, что этот вопрос – на столе. Ранее об этом говорила и украинская сторона.

Ранее Приоритетные БМП армии США: Буданов подтвердил, что Украина получит броневики Bradley

Журналисты спросили президента США, рассматривают ли отправку боевых машин Bradley в Украину. Байден ясно сказал "да".

Накануне глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов также подтверждал, что Украина должна получить эти броневики. Точных сроков чиновник не назвал, но сказал, что ВСУ их очень ждут.

Что известно о броневиках Bradley

Bradley – это неоднократно модернизированные основные БМП армии США. Один такой броневик стоит до 4 миллионов долларов.

Американские издания писали, что у Штатов достаточное количество Bradley, чтобы закрыть потребности ВСУ. Эти броневики могут значительно усилить наши боевые подразделения.