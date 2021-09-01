Этот вопрос уже перезрел, – Корниенко ответил, когда Рада может одобрить пенсионную реформу

Верховная Рада соберется на новую сессию 7 сентября. Ключевое внимание народные депутаты уделят пенсионной реформе.

Уже осенью парламентарии попытаются принять соответствующий законопроект. Об этом сообщил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

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Корниенко: Надо вводить пенсионную накопительную систему

Он пояснил, что в проекте закона, который рассмотрит Рада, говорится о накопительной системе. Ведь этой ситуацией нужно срочно заниматься.

"Если говорить о новых реформах, которые еще не обсуждали серьезно, то на этой сессии ключевое внимание будет уделено пенсионной реформе. Потому что этот вопрос уже насущный, он уже назрел, перезрел", – подчеркнул нардеп.

Он считает, что документ испытывает серьезное сопротивление со стороны оппозиции – например, ОПЗЖ или "Батькивщины". Поскольку многие депутаты считают, что надо делать все именно для повышения выплат по солидарной системе.

Понятно, что солидарная пенсионная система является единственной, которая может существовать для них. И желательно, чтобы пенсии были по 100 тысяч гривен. Я тоже за, чтобы мы пришли в развитии экономики к тому, чтобы в солидарной системе платить такие пенсии, но это пока невозможно,

– подчеркнул Корниенко.

И добавил, чтобы наше и будущее поколение получало пенсию, надо вводить накопительную систему. Впрочем как это сделать, какие нюансы, через государственные или негосударственные фонды – являются предметом дискуссий.

Политик отметил, в "Слуге народа" категорически против того, чтобы методами манипулирования регламентами затягивались разбирательства таких вопросов. Мол, если внесут 10 тысяч правок, это на пользу не пойдет.

В Украине хотят ввести накопительную пенсионную систему

Пенсионная реформа в Украине предусматривает 3 уровня:

солидарная система – пенсионеры получают деньги из Пенсионного фонда;

накопительная система – какую-то часть взносов украинцы будут откладывать на личные пенсионные счета, а другую продолжат платить в общий Пенсионный фонд;

добровольные взносы – украинцы будут вносить добровольные суммы в негосударственные пенсионные фонды на свой счет.

Депутаты уже подготовили законопроект № 2683 "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении". В конце апреля 2021 года парламент отправил документ на повторное первое чтение в комитет. Впрочем комитет порекомендовал Верховной Раде его отклонить.