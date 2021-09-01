Вже восени парламентарі спробують прийняти відповідний законопроєкт. Про це повідомив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Читайте також Корнієнко роз'яснив, що саме "Слуга народу" хотіла переймати в компартії Китаю

Корнієнко: Треба вводити пенсійну накопичувальну систему

Він пояснив, що у проєкті закону, який розгляне Рада, мовиться про накопичувальну систему. Адже цієї ситуацією потрібно терміново займатися.

"Якщо говорити про нові реформи, які ще не обговорювали серйозно, то на цій сесії ключова увага буде приділена пенсійній реформі. Тому що це питання вже нагальне, воно вже назріло, перезріло", – підкреслив нардеп.

Він вважає, що документ зазнає серйозного спротиву з боку опозиції – наприклад, ОПЗЖ чи "Батьківщини". Оскільки чимало депутатів вважають, що треба робити все саме для підвищення виплат за солідарною системою.

Зрозуміло, що солідарна пенсійна система є єдиною, яка може існувати для них. І бажано, аби пенсії були по 100 тисяч гривень. Я теж за, щоб ми прийшли в розвитку економіки до того, щоб у солідарній системі платити такі пенсії, але це наразі неможливо,

– наголосив Корнієнко.

І додав, щоб наше і майбутнє покоління отримувало пенсію, треба вводити накопичувальну систему. Втім як це зробити, які нюанси, через державні чи недержавні фонди – є предметом дискусій.

Політик зауважив, у "Слузі народу" категорично проти того, щоб методами маніпулювання регламентами затягувалися розгляди таких питань. Мовляв, якщо внесуть 10 тисяч правок, це на користь не піде.

В Україні хочуть ввести накопичувальну пенсійну систему

Пенсійна реформа в Україні передбачає 3 рівні:

солідарна система – пенсіонери отримують гроші з Пенсійного фонду;

накопичувальна система – якусь частину внесків українці відкладатимуть на особисті пенсійні рахунки, а іншу продовжать платити у загальний Пенсійний фонд;

добровільні внески – українці вноситимуть добровільні суми у недержавні пенсійні фонди на свій рахунок.

Депутати вже підготували законопроєкт №2683 "Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення". Наприкінці квітня 2021 року парламент відправив документ на повторне перше читання до профільного комітету. Втім комітет порекомендував Верховній Раді його відхилити.