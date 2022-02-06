Правда, в вузе честно признались: завтра такой проект готов не будет. В то же время, в ДонТУ считают, что решить такую задачу можно.
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В "ДНР" может появиться свой YouTube
Соответствующее видео опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан, известный в сети как Штирлиц. На кадрах виден, вероятно, один из сотрудников ДонТУ, обсуждающий идею создания "донецкого народного ютуба".
Он, в частности, подчеркнул, что в их вузе есть несколько компьютерных факультетов, на которых работает масса специалистов.
И в случае такой задачи, конечно, мы могли бы начать разрабатывать определенные аналоги. Но нужно понимать, что это очень масштабные проекты. То есть, поставив задачу сегодня и привлекая большое количество людей, мы должны понимать, что завтра этот проект готов не будет,
– заметил мужчина.
В то же время, он подчеркнул, что на самом деле это системная работа.
"Но если стоит задача заниматься и решить задачу – ее можно решить", – добавил с надеждою в душе так называемый ученый.
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Что этому предшествовало
В начале февраля в YouTube заблокировал ресурсы боевиков на оккупированном Донбассе. Речь идет обо всех информационных площадках так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Под удар ресурса попали:
- официальный канал псевдоминистерства информации "ДНР",
- канал ГТРК "ЛНР",
- так называемой народной милиции "ЛНР" и "ДНР".
Российские пропагандисты, конечно же, возмутились этим фактом и начали разводить "измену".
Сегодня, без объявления войны, YouTube вероломно уничтожил аккаунты "ДНР" и "ЛНР",
– жалуются они.
Впоследствии ресурсы боевиков заблокировала и популярная соцсеть Facebook. В частности, под запрет попала страница так называемой "народной полиции ЛНР".
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