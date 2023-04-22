Эвакуация 3 тысяч человек: в Белгороде после обнаружения второго снаряда "оживились"

В российском Белгороде обнаружили вторую авиабомбу, которую, очевидно, сбросил на жилые кварталы истребитель Су-34 20 апреля. Поэтому там оживились – на месте работают десятки военных, из домов эвакуируют более 3 тысяч человек.

Поскольку саперы нашли взрывоопасный предмет, взрывотехники минобороны России решили обезвредить его на полигоне. Так, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил об эвакуации россиян, проживающих рядом.

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Оперативным штабом было принято решение провести эвакуацию 17 многоквартирных домов в радиусе 200 метров. По предварительным данным, это более 3 тысяч человек,

– сообщил Гладков.

В Белгороде нашли еще одну неразорвавшуюся авиабомбу / Фото из телеграм-каналов

Бомба весит полтонны

Бомба ФАБ-500 весит полтонны и обычно несет 300 килограммов взрывчатки. Жителей домов рядом с местом обнаружения эвакуируют в безопасное место. Затем взрывотехники должны выкопать и обезвредить его на полигоне,

– говорится в сообщении.

Десятки военных и эвакуация людей: видео с места обнаружения авиабомбы

Пытаются успокоить, но ввели режим чрезвычайной ситуации

На место обнаружения авиабомбы ФАБ-500 прибыли бойцы территориальной самообороны. А в области ввели режим ЧС регионального уровня из-за найденной авиабомбы.

Людей продолжают эвакуировать: видео

Бомба снесла балконы, когда падала

Авиабомба, которую сейчас достают из-под земли, во время падения с самолета сначала попала в многоэтажный дом.

Она снесла балконы на трех этажах дома и только после этого пошла глубоко под землю,

– рассказали россияне в телеграм-каналах и опубликовали соответствующие фотографии.

Бомба повредила квартиры россиян

Авиабомбу достали

Впоследствии сообщили, что авиабомбу удалось достать. Далее ее на самосвале повезут на Бутовский полигон в Яковлевском районе области.

Коротко о том, что произошло