Об этом сообщил глава Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус.
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Что происходит в Черниговской области?
Чиновник отметил, что эвакуация начнется с 1 июля 2026 года. Речь идет о 12 населенных пунктах, расположенных на границе с Россией в четырех территориальных общинах:
- Прибинь, Шишковка и Рудня Кориковской общины;
- Лемешевка и Мощенка Городнянской общины;
- Воробьевка, Камень, Каменская Слобода, Карабаны и Чайкино Новгород-Северской общины;
- Газопроводная и Александровка Семеновской общины.
Переселение обещают полностью завершить за два месяца.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
Также Чаус сообщил о решении продлить обязательную эвакуацию из семи приграничных сел, где она была объявлена зимой этого года.
Он сказал, что часть жителей выехала, остальные — написали отказы. Речь идет о жителях следующих населенных пунктов:
- Горск Сновской общины;
- Бериловка Городнянской общины;
- Костобобров и Железный Мост Семеновской общины;
- Бучки, Гремяч, Будо-Воробьевская Новгород-Северской общины.
По данным районной военной администрации, в указанных населенных пунктах остаются около тысячи жителей. Среди них — более 100 детей.
Чаус отметил, что жителям сообщат о местах сбора. Он сказал, что эвакуационные маршруты и транспорт утверждены. Чиновник заверил, что места для временного проживания будут обеспечены.
Украинские населенные пункты вблизи линии фронта
Также принудительную эвакуацию семей с детьми объявили в Синельниковском районе Днепропетровской области еще из 23 населенных пунктов. Причиной стало обострение ситуации с безопасностью.
Ситуация остается сложной и на севере Сумской области. Российские оккупационные войска продолжают наступательные действия и пытаются создать вдоль границы так называемую "буферную зону".