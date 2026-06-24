Про це розповів голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
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Що відбувається на Чернігівщині?
Чиновник зазначив, що евакуація розпочнеться з 1 липня 2026 року. Йдеться про 12 населених пунктів, що розташовані на кордоні з Росією у чотирьох територіальних громадах:
- Прибинь, Шишківка та Рудня Кориківської громади;
- Лемешівка та Мощенка Городнянської громади;
- Воробʼївка, Камінь, Камʼянська Слобода, Карабани та Чайкине Новгород-Сіверської громади;
- Газопровідне та Олександрівка Семенівської громади.
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Також Чаус повідомив про рішення продовжити обовʼязкову евакуацію із семи прикордонних сіл, де вона оголошувалася взимку цього року.
Він сказав, що частина жителів виїхали, решта – написали відмови. Йдеться про мешканців таких населених пунктів:
- Гірськ Сновської громади;
- Берилівка Городнянської громади;
- Костобобрів та Залізний Міст Семенівської громади;
- Бучки, Грем’яч, Будо-Воробʼївська Новгород-Сіверської громади.
За даними районної військової адміністрації, у зазначених населених пунктах залишаються близько тисячі жителів. Серед них – понад 100 дітей.
Чаус зазначив, що жителів повідомлять про місця збору. Він сказав, що евакуаційні маршрути й транспорт затверджені. Чиновник запевнив, що місця для тимчасового проживання будуть забезпечені.
Українські населені пункти біля лінії фронту
Також примусову евакуацію родин з дітьми оголосили у Синельниківському районі Дніпропетровської області ще з 23 населених пунктів. Причиною стало ускладнення безпекової ситуації.
Ситуація лишається складною і на півночі Сумської області. Російські окупаційні війська продовжують наступальні дії та намагаються створити вздовж кордону так звану "буферну зону".