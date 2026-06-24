Про це розповів голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

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Що відбувається на Чернігівщині?

Чиновник зазначив, що евакуація розпочнеться з 1 липня 2026 року. Йдеться про 12 населених пунктів, що розташовані на кордоні з Росією у чотирьох територіальних громадах:

Прибинь, Шишківка та Рудня Кориківської громади;

Лемешівка та Мощенка Городнянської громади;

Воробʼївка, Камінь, Камʼянська Слобода, Карабани та Чайкине Новгород-Сіверської громади;

Газопровідне та Олександрівка Семенівської громади.

Переселення обіцяють повністю завершити за два місяці.

Також Чаус повідомив про рішення продовжити обовʼязкову евакуацію із семи прикордонних сіл, де вона оголошувалася взимку цього року.

Він сказав, що частина жителів виїхали, решта – написали відмови. Йдеться про мешканців таких населених пунктів:

Гірськ Сновської громади;

Берилівка Городнянської громади;

Костобобрів та Залізний Міст Семенівської громади;

Бучки, Грем’яч, Будо-Воробʼївська Новгород-Сіверської громади.

За даними районної військової адміністрації, у зазначених населених пунктах залишаються близько тисячі жителів. Серед них – понад 100 дітей.

Чаус зазначив, що жителів повідомлять про місця збору. Він сказав, що евакуаційні маршрути й транспорт затверджені. Чиновник запевнив, що місця для тимчасового проживання будуть забезпечені.

Українські населені пункти біля лінії фронту

Також примусову евакуацію родин з дітьми оголосили у Синельниківському районі Дніпропетровської області ще з 23 населених пунктів. Причиною стало ускладнення безпекової ситуації.

Ситуація лишається складною і на півночі Сумської області. Російські окупаційні війська продовжують наступальні дії та намагаються створити вздовж кордону так звану "буферну зону".