После подрыва Каховской ГЭС нависла новая угроза: что положить в аптечку и "тревожный рюкзак"

Продолжается эвакуация из Херсонской области в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС. Если вы не можете уехать самостоятельно, дождитесь спасателей.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям опубликовала алгоритм действий для выезжающих с подтопленных территорий. Кроме того, рассказываем, как что положить в аптечку и "тревожный чемоданчик", чтобы быть готовыми к любому развитию событий.

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Как подготовиться к эвакуации

Соберите тревожный чемоданчик;

Выключите электричество и газ;

Закройте окна и двери;

Перенести важные вещи на верхние этажи;

Позаботьтесь о близких, соседях и животных;

Ожидайте спасателей на возвышении.



Как подготовиться к эвакуации / Инфографика ГСЧС

Каким должен быть "тревожный чемодан" Заметим, что это должен быть удобный рюкзак на 25 литров и больше. Не сумка и чемодан, а именно рюкзак, ведь может случиться так, что вам придется идти долгое расстояние пешком. Он должен удобно располагаться на спине, не сковывать движения и быть крепким. Туда нужно положить индивидуальную одежду, медикаменты, предметы гигиены, средства индивидуальной защиты, необходимые инструменты и продукты.

Что положить в "тревожный чемоданчик":

документы оригиналы в водонепроницаемой упаковке при себе;

копии важнейших документов в рюкзаке. А именно паспорт, права на вождение автомобиля, документы на недвижимость. Они должны быть в полиэтиленовом пакете. Также с собой нужно взять фотографии близких и список важных контактов. Все это нужно положить так, чтобы в случае экстренной ситуации можно было быстро собрать;

жетоны или личная карточка, где указаны ФИО, группа крови, аллергии, хронические заболевания;

сканы документов на флешке;

кредитные карты и наличные деньги;

карту местности (без примечаний);

радиоприемник с возможностью приема в УКВ и БМ диапазоне и элементов питания к нему;

павербанк, зарядка, переходник, дополнительный кнопочный телефон. А также сим-карты разных операторов;

фонарик и запасные элементы питания к нему. Налобный компактный фонарь освобождает обе руки. Ночью даже незначительные проблемы могут доставить хлопот, если вы не видите, что вы делаете. Также нужно взять спички (желательно туристические), зажигалку и свечи;

водонепроницаемый компас и часы;

многофункциональный инструмент, в котором должны быть шило, отвертка нож, ножницы;

сигнальные средства – фальшфеер, свисток. Если ваш мобильный телефон не может работать или разряжен аккумулятор, то простой сигнальный свисток прекрасно подходит для предупреждения аварийно-спасательных бригад о вашем местоположении или для обнаружения других людей в опасных условиях;

несколько пакетов для мусора объемом 120 литров;

широкий скотч;

нити и иглы;

спальный мешок, каримат, шатер;

запасник и чёрный маркер;

кусок белой ткани (показать что вы гражданский);

упаковка презервативов. Презерватив, при необходимости, может использоваться для защиты от влаги спичек и зажигалок, в качестве жгута для остановки кровотечения, надежной закупорки емкости от насекомых и песка, переноски воды.

Если выезжаете самостоятельно

Планируйте маршрут с учетом рекомендаций власти и спасателей. Не рискуйте ехать по затопленным дорогам.

Если ехать дальше невозможно, выходите из машины, найдите безопасное место на возвышении и вызовите спасателей.

Если оказались в воде:

Учтите, что в случае эвакуации из-за подтопления важно, чтобы все документы и сменные вещи были "скрыты" от вероятного попадания воды, старайтесь упаковать вещи в герметичные пакеты или хотя бы полиэтиленовые.

Сбросьте тяжелую одежду и обувь. По возможности найдите предметы, на которые можно забраться или за которые можно уцепиться и дождаться помощи. Не подплывайте к электрическим столбам: они могут находиться под напряжением.

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Как действовать, если оказались в воде / Фото ГСЧС

Если видите человека в воде:

Найдите предметы, которыми можно помочь (веревка, палка). Не заходите в воду, если там очень сильное течение (она может сбить вас с ног).

При необходимости окажите первую медицинскую помощь, сообщите спасателям и ждите их на повышении.

Аптечка первой помощи:

ваше личное лекарство (на несколько месяцев вперед) и рецепты врача;

защитные маски и дезинфектор, спиртовые салфетки;

турникеты, кровоостанавливающий бинт с гемостатическим средством;

клапан с пленкой для искусственного дыхания;

резиновые перчатки и средства индивидуальной защиты;

стерильные марлевые салфетки разных размеров;

марлевые бинты;

эластичные бинты с возможностью фиксации;

лейкопластыри разных размеров;

термоодеяло;



Куда обращаться за помощью жителям Херсонщины / Инфографика ГСЧС