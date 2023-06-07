После подрыва Каховской ГЭС нависла новая угроза: что положить в аптечку и "тревожный рюкзак"

7 июня 2023, 13:13
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Продолжается эвакуация из Херсонской области в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС. Если вы не можете уехать самостоятельно, дождитесь спасателей.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям опубликовала алгоритм действий для выезжающих с подтопленных территорий. Кроме того, рассказываем, как что положить в аптечку и "тревожный чемоданчик", чтобы быть готовыми к любому развитию событий.

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Как подготовиться к эвакуации

  • Соберите тревожный чемоданчик;
  • Выключите электричество и газ;
  • Закройте окна и двери;
  • Перенести важные вещи на верхние этажи;
  • Позаботьтесь о близких, соседях и животных;
  • Ожидайте спасателей на возвышении.


Как подготовиться к эвакуации / Инфографика ГСЧС

Каким должен быть "тревожный чемодан"

Заметим, что это должен быть удобный рюкзак на 25 литров и больше. Не сумка и чемодан, а именно рюкзак, ведь может случиться так, что вам придется идти долгое расстояние пешком. Он должен удобно располагаться на спине, не сковывать движения и быть крепким. Туда нужно положить индивидуальную одежду, медикаменты, предметы гигиены, средства индивидуальной защиты, необходимые инструменты и продукты.

Что положить в "тревожный чемоданчик":

  • документы оригиналы в водонепроницаемой упаковке при себе;
  • копии важнейших документов в рюкзаке. А именно паспорт, права на вождение автомобиля, документы на недвижимость. Они должны быть в полиэтиленовом пакете. Также с собой нужно взять фотографии близких и список важных контактов. Все это нужно положить так, чтобы в случае экстренной ситуации можно было быстро собрать;
  • жетоны или личная карточка, где указаны ФИО, группа крови, аллергии, хронические заболевания;
  • сканы документов на флешке;
  • кредитные карты и наличные деньги;
  • карту местности (без примечаний);
  • радиоприемник с возможностью приема в УКВ и БМ диапазоне и элементов питания к нему;
  • павербанк, зарядка, переходник, дополнительный кнопочный телефон. А также сим-карты разных операторов;
  • фонарик и запасные элементы питания к нему. Налобный компактный фонарь освобождает обе руки. Ночью даже незначительные проблемы могут доставить хлопот, если вы не видите, что вы делаете. Также нужно взять спички (желательно туристические), зажигалку и свечи;
  • водонепроницаемый компас и часы;
  • многофункциональный инструмент, в котором должны быть шило, отвертка нож, ножницы;
  • сигнальные средства – фальшфеер, свисток. Если ваш мобильный телефон не может работать или разряжен аккумулятор, то простой сигнальный свисток прекрасно подходит для предупреждения аварийно-спасательных бригад о вашем местоположении или для обнаружения других людей в опасных условиях;
  • несколько пакетов для мусора объемом 120 литров;
  • широкий скотч;
  • нити и иглы;
  • спальный мешок, каримат, шатер;
  • запасник и чёрный маркер;
  • кусок белой ткани (показать что вы гражданский);
  • упаковка презервативов. Презерватив, при необходимости, может использоваться для защиты от влаги спичек и зажигалок, в качестве жгута для остановки кровотечения, надежной закупорки емкости от насекомых и песка, переноски воды.

Если выезжаете самостоятельно

Планируйте маршрут с учетом рекомендаций власти и спасателей. Не рискуйте ехать по затопленным дорогам.

Если ехать дальше невозможно, выходите из машины, найдите безопасное место на возвышении и вызовите спасателей.

Важно! Учтите, что в случае эвакуации из-за подтопления важно, чтобы все документы и сменные вещи были "скрыты" от вероятного попадания воды, старайтесь упаковать вещи в герметичные пакеты или хотя бы полиэтиленовые.

Если оказались в воде:

Сбросьте тяжелую одежду и обувь. По возможности найдите предметы, на которые можно забраться или за которые можно уцепиться и дождаться помощи. Не подплывайте к электрическим столбам: они могут находиться под напряжением.

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Как действовать, если оказались в воде / Фото ГСЧС

Если видите человека в воде:

Найдите предметы, которыми можно помочь (веревка, палка). Не заходите в воду, если там очень сильное течение (она может сбить вас с ног).

При необходимости окажите первую медицинскую помощь, сообщите спасателям и ждите их на повышении.

Аптечка первой помощи:

  • ваше личное лекарство (на несколько месяцев вперед) и рецепты врача;
  • защитные маски и дезинфектор, спиртовые салфетки;
  • турникеты, кровоостанавливающий бинт с гемостатическим средством;
  • клапан с пленкой для искусственного дыхания;
  • резиновые перчатки и средства индивидуальной защиты;
  • стерильные марлевые салфетки разных размеров;
  • марлевые бинты;
  • эластичные бинты с возможностью фиксации;
  • лейкопластыри разных размеров;
  • термоодеяло;


Куда обращаться за помощью жителям Херсонщины / Инфографика ГСЧС

Автор: Анастасія Лукашевська