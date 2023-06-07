После подрыва Каховской ГЭС нависла новая угроза: что положить в аптечку и "тревожный рюкзак"
Продолжается эвакуация из Херсонской области в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС. Если вы не можете уехать самостоятельно, дождитесь спасателей.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям опубликовала алгоритм действий для выезжающих с подтопленных территорий. Кроме того, рассказываем, как что положить в аптечку и "тревожный чемоданчик", чтобы быть готовыми к любому развитию событий.
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Как подготовиться к эвакуации
- Соберите тревожный чемоданчик;
- Выключите электричество и газ;
- Закройте окна и двери;
- Перенести важные вещи на верхние этажи;
- Позаботьтесь о близких, соседях и животных;
- Ожидайте спасателей на возвышении.
Как подготовиться к эвакуации / Инфографика ГСЧС
Каким должен быть "тревожный чемодан"Заметим, что это должен быть удобный рюкзак на 25 литров и больше. Не сумка и чемодан, а именно рюкзак, ведь может случиться так, что вам придется идти долгое расстояние пешком. Он должен удобно располагаться на спине, не сковывать движения и быть крепким. Туда нужно положить индивидуальную одежду, медикаменты, предметы гигиены, средства индивидуальной защиты, необходимые инструменты и продукты.
Что положить в "тревожный чемоданчик":
- документы оригиналы в водонепроницаемой упаковке при себе;
- копии важнейших документов в рюкзаке. А именно паспорт, права на вождение автомобиля, документы на недвижимость. Они должны быть в полиэтиленовом пакете. Также с собой нужно взять фотографии близких и список важных контактов. Все это нужно положить так, чтобы в случае экстренной ситуации можно было быстро собрать;
- жетоны или личная карточка, где указаны ФИО, группа крови, аллергии, хронические заболевания;
- сканы документов на флешке;
- кредитные карты и наличные деньги;
- карту местности (без примечаний);
- радиоприемник с возможностью приема в УКВ и БМ диапазоне и элементов питания к нему;
- павербанк, зарядка, переходник, дополнительный кнопочный телефон. А также сим-карты разных операторов;
- фонарик и запасные элементы питания к нему. Налобный компактный фонарь освобождает обе руки. Ночью даже незначительные проблемы могут доставить хлопот, если вы не видите, что вы делаете. Также нужно взять спички (желательно туристические), зажигалку и свечи;
- водонепроницаемый компас и часы;
- многофункциональный инструмент, в котором должны быть шило, отвертка нож, ножницы;
- сигнальные средства – фальшфеер, свисток. Если ваш мобильный телефон не может работать или разряжен аккумулятор, то простой сигнальный свисток прекрасно подходит для предупреждения аварийно-спасательных бригад о вашем местоположении или для обнаружения других людей в опасных условиях;
- несколько пакетов для мусора объемом 120 литров;
- широкий скотч;
- нити и иглы;
- спальный мешок, каримат, шатер;
- запасник и чёрный маркер;
- кусок белой ткани (показать что вы гражданский);
- упаковка презервативов. Презерватив, при необходимости, может использоваться для защиты от влаги спичек и зажигалок, в качестве жгута для остановки кровотечения, надежной закупорки емкости от насекомых и песка, переноски воды.
Если выезжаете самостоятельно
Планируйте маршрут с учетом рекомендаций власти и спасателей. Не рискуйте ехать по затопленным дорогам.
Если ехать дальше невозможно, выходите из машины, найдите безопасное место на возвышении и вызовите спасателей.
Если оказались в воде:
Сбросьте тяжелую одежду и обувь. По возможности найдите предметы, на которые можно забраться или за которые можно уцепиться и дождаться помощи. Не подплывайте к электрическим столбам: они могут находиться под напряжением.
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Как действовать, если оказались в воде / Фото ГСЧС
Если видите человека в воде:
Найдите предметы, которыми можно помочь (веревка, палка). Не заходите в воду, если там очень сильное течение (она может сбить вас с ног).
При необходимости окажите первую медицинскую помощь, сообщите спасателям и ждите их на повышении.
Аптечка первой помощи:
- ваше личное лекарство (на несколько месяцев вперед) и рецепты врача;
- защитные маски и дезинфектор, спиртовые салфетки;
- турникеты, кровоостанавливающий бинт с гемостатическим средством;
- клапан с пленкой для искусственного дыхания;
- резиновые перчатки и средства индивидуальной защиты;
- стерильные марлевые салфетки разных размеров;
- марлевые бинты;
- эластичные бинты с возможностью фиксации;
- лейкопластыри разных размеров;
- термоодеяло;
Куда обращаться за помощью жителям Херсонщины / Инфографика ГСЧС