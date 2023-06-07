Державна служба з надзвичайних ситуацій опублікувала алгоритм дій для тих, хто виїжджає із підтоплених територій. Крім того, розповідаємо, як що покласти в аптечку та "тривожну валізку", щоб бути готовими до будь-якого розвитку подій.

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Як підготуватися до евакуації

Зберіть тривожну валізку;

Вимкніть електрику та газ;

Зачиніть вікна та двері;

Перенесіть важливі речі на верхні поверхи;

Потурбуйтесь про близьких, сусідів та тварин;

Очікуйте рятувальників на підвищенні.



Як підготуватись до евакуації / Інфографіка ДСНС

Якою має бути "тривожна валізка" Зауважимо, що це має бути зручний наплічник на 25 літрів та більше. Не сумка і не валіза, а саме наплічник, адже може статись так, що вам доведеться йти довгу відстань пішки. Він має зручно розташовуватися на спині, не сковувати рухи та бути міцним. Туди треба покласти індивідуальний одяг, медикаменти, предмети гігієни, засоби індивідуального захисту, необхідні інструменти та харчі.

Що покласти у "тривожну валізку":

документи оригінали у водонепроникному упакуванні при собі;

копії найважливіших документів у рюкзаку. А саме паспорт, права на водіння автомобіля, документи на нерухомість. Вони мають бути у поліетиленовому пакеті. Також з собою треба взяти фотографії близьких та список важливих контактів. Все це треба покласти так, щоб у випадку екстреної ситуації можна було б швидко зібрати;

жетони чи особова картка, де вказані ПІБ, група крові, алергії, хронічні захворювання;

скани документів на флешці;

кредитні картки та готівку;

карту місцевості (без приміток);

радіоприймач з можливістю прийому в УКХ і БМ діапазоні та елементи живлення до нього;

павербанк, зарядки, перехідник, додатковий кнопковий телефон. А також сім-карти різних операторів;

ліхтарик та запасні елементи живлення до нього. Налобний компактний ліхтар звільняє обидві руки. Вночі навіть незначні проблеми можуть доставити клопоту, якщо ви не бачите, що робите. Також треба взяти сірники (бажано туристичні), запальничку та свічки;

водонепроникний компас та годинник;

багатофункціональний інструмент, в якому мають бути шило, викрутка, ніж, ножиці;

сигнальні засоби – фальшфеєр, свисток. Якщо ваш мобільний телефон не може працювати або акумулятор розряджений, то простий сигнальний свисток чудово підходить для попередження аварійно-рятувальних бригад про ваше місце розташування або для виявлення інших людей у ​​небезпечних умовах;

декілька пакетів для сміття об'ємом 120 літрів;

широкий скотч;

нитки та голки;

спальний мішок, каримат, намет;

запасник та чорний маркер;

шмат білої тканини (показати що ви цивільний);

упаковку презервативів. Презерватив, за необхідності, може використовуватись для захисту від вологи сірників та запальничок, у якості джгута для зупинки кровотечі, надійного закорковування місткості від комах та піску, перенесення води.

Якщо виїжджаєте самотужки

Плануйте маршрут з урахуванням рекомендацій влади та рятувальників. Не ризикуйте їхати затопленими дорогами.

Якщо їхати далі неможливо, виходьте з машини, знайдіть безпечне місце на підвищенні та викличте рятувальників.

Важливо! Зважайте, що у випадку евакуації через підтоплення, важливо, щоб усі документи та змінні речі були "сховані" від ймовірного потрапляння води, намагайтесь спакувати речі у герметичні пакети чи хоча б поліетиленові.

Якщо опинились у воді:

Скиньте з себе важкий одяг та взуття. За можливості знайдіть предмети, на які можна забратися або за які можна вчепитися і дочекатися допомоги. Не підпливайте до електричних стовпів: вони можуть бути під напругою.

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Як діяти, якщо опинились у воді / Фото ДСНС

Якщо бачите людину у воді:

Знайдіть предмети, якими можна допомогти (мотузка, палиця). Не заходьте у воду, якщо там дуже сильна течія (вона може збити вас з ніг).

За потреби надайте першу домедичну допомогу, повідомте рятувальників та чекайте їх на підвищенні.

Аптечка першої допомоги: ваші особисті ліки (на кілька місяців вперед) та рецепти лікаря;

захисні маски та дезінфектор, спиртові серветки;

турнікети, кровоспинний бинт з гемостатичним засобом;

клапан з плівкою для штучного дихання;

гумові рукавички та засоби індивідуального захисту;

стерильні марлеві серветки різних розмірів;

марлеві бинти;

еластичні бинти з можливістю фіксації;

лейкопластирі різних розмірів;

термоковдра;



Куди звертатись по допомогу жителям Херсонщини / Інфографіка ДСНС